OSN povolila EÚ zadržiavať pri Líbyi lode pašerákov ľudí

V prijatom dokumente sa zdôrazňuje, že cieľom BR OSN je „zachraňovať ohrozené životy migrantov alebo obete obchodovania s ľuďmi“.

Britský veľvyslanec pri OSN Matthew Rycroft vo svojom vystúpení informoval, že od októbra 2015, keď OSN povolila zadržiavanie pašeráckych plavidiel, sa v rámci operácie EÚ, nazvanej Sophia, podarilo zadržať 90 osôb podozrivých z pašeráctva a znefunkčniť viac ako 300 pašeráckych plavidiel.

„Migračná kríza zostáva jednou z našich najväčších spoločných výziev,“ uviedol Rycroft. Pripomenul, že „počas plavby cez Stredozemné more zahynuli tisíce ľudí a ďalšie tisíce sú naďalej odhodlané svoj život riskovať“.

Po uzavretí takzvanej balkánskej trasy, cez ktorú prišiel vlani do Európy cez milión utečencov, je jednou z najviac využívaných trás práve plavba z Líbye cez Stredozemné more do Talianska.

Líbya sa prepadla do chaosu po páde režimu dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího, ktorého zvrhla ľudová revolúcia v roku 2011. V krajine postupne vznikli dve mocenské centrá. Vrátenie situácie do normálu sa očakáva od nového vedenia v Tripolise, vytvoreného na základe dohody, ktorú sprostredkova­la OSN.