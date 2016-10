Tony Blair zvažuje návrat do vysokej politiky

SITA |

Bývalý britský premiér Tony Blair by sa mohol vrátiť do predných radov politiky a pokúsiť sa zabrániť súčasnej premiérke Therese Mayovej z Konzervatívnej strany v "zničení" krajiny prostredníctvom tzv. tvrdého brexitu. Blair to povedal v rozhovore pre magazín Esquire, informovala dnes agentúra Reuters.