Uplynulo 10 rokov od vraždy Putinovej kritičky Politkovskej

Politkovská si získala medzinárodné uznanie za svoje investigatívne reportáže o porušovaní ľudských práv v Čečensku. Zastrelili ju 7. októbra 2006 vo výťahu domu v Moskve, v ktorom bývala.

Moskovský súd v roku 2014 odsúdil jej vraha a troch ďalších Čečencov zapletených do činu spoločne s bývalým moskovským policajtom, ktorý bol ich komplicom. Iný bývalý policajt uzavrel dohodu s úradmi, čo mu umožnilo dostať nižší trest výmenou za spoluprácu pri vyšetrovaní, pripomenula tlačová agentúra AP.

Noviny Novaja gazeta, v ktorých zavraždená pracovala, dnes ostro kritizovali vyšetrovateľov za to, že nedokázali zistiť, kto zabitie novinárky nariadil. „Oficiálne lži, že prípad bol vyriešený, vyvolávajú zlosť,“ uviedli.

Ich šéfredaktor Dmitrij Muratov povedal, že noviny pomohli vyšetrovateľom nájsť kľúčového svedka, ktorý ponúkol informácie, ktoré im umožnili zadržať páchateľov činu, ale oficiálne pátranie po hlavnom vinníkovi, organizátorovi potichu zaspalo.

„Nie sme bezpečnostné služby…, nemôžeme odpočúvať konverzácie ľudí, sledovania, pozývať ľudí na výsluchy, na detektor lži, to musí robiť vláda, to sú jej činnosti,“ povedal pre agentúru AP. „Naozaj chcem, aby sa to vyšetrovanie uzavrelo ešte za života Anninej mamy, ktorá stále žije.“

Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí John Kirby vyzdvihol Politkovskej „odvahu a vytrvalosť pri objasňovaní hrôz konfliktov v Čečensku“.

„Opätovne vyzývame ruskú vládu, aby postavila pred súd tých, ktorí nesú zodpovednosť za prikázanie, naplánovanie a uskutočnenie vraždy Politkovskej,“ uviedol vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok.

„Podobne ako mnohí ďalší žurnalisti informujúci o severnom Kaukaze počas uplynulých dvoch desaťročí bola Politkovská zabitá pre svoje snahy odkryť korupciu, zneužívanie a porušovanie ľudských práv. Pokračujúca beztrestnosť týchto nevyriešených vrážd naďalej podrýva slobodu slova a úctu k ľudským právam v Rusku,“ dodal.