Hnutie ANO si pripísalo najviac víťazstiev v českých voľbách

„Som rád, že nám ľudia veria a volili nás,“ reagoval predseda hnutia ANO Babiš s tým, že to pre nich vyzerá veľmi dobre.

Sociálna demokracia, ktorá dosiaľ kraľovala v deviatich regiónoch, uspela v piatkovom a sobotňajšom hlasovaní iba v dvoch. Podľa informácií spravodajskej stanice ČT24 bola účasť na voľbách necelých 35 percent.

„Ľudia rozhodli. Zdá sa, že po ôsmich rokoch uprednostnili zmenu vo vedení krajov,“ povedal český premiér a predseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Sobotka nemá obavy, že by vedenie ČSSD po krajských voľbách žiadalo jeho odstúpenie. Strana nepotrebuje personálne hádky, ktoré by mohli nahrať hnutiu ANO, povedal. Volebné výsledky ČSSD podľa neho ovplyvnilo hlavne to, že sociálna demokracia viedla mnohé kraje už osem rokov. V regiónoch tiež rozhodovali predovšetkým osobnosti tamojších kandidátov a ich povesť, dodal.

V českých krajských voľbách 7. a 8. októbra podporilo najviac voličov hnutie ANO, ktoré získalo celkovo 21,1 percenta hlasov. Nasledovala ČSSD s 15,3 percentami hlasov; KSČM s 10,5 percentami a ODS s 9,5 percentami hlasov. V jednom kraji vyhrala KDU-ČSL a v ďalšom hnutie Starostovia pre Liberecký kraj.

Pre hnutie ANO sa skončilo najlepšie aj prvé kolo volieb do Senátu, konštatuje ČT24. Jeho kandidáti postúpili do druhého kola v 14 obvodoch. Úspešní boli aj adepti ľudovcov, ktorí ďalej mieria v ôsmich obvodoch. Navyše uspeli aj štyria ďalší kandidáti, ktorých podporovala KDU-ČSL v koalíciách. Osem postupujúcich má ČSSD, ktorá ale obhajovala dvanásť mandátov. ODS zabojuje v piatich.

Žiadny z kandidátov ale neprekročil hranicu 50 percent, nutnú pre zvolenie už v prvom kole. O zložení českého Senátu tak definitívne rozhodne druhé kolo volieb – 14. a 15. októbra.

Českí voliči rozhodujú každé dva roky o tretine z 81 kresiel v Senáte. Mandát členov hornej komory Parlamentu ČR je šesťročný.

V desiatich českých mestách a obciach spojili úrady hlasovanie do krajov a Senátu aj s referendami. S napätím sa podľa ČT24 čakalo na Brno, kde bolo napokon ale referendum o umiestnení hlavnej stanice neplatné, pretože k urnám prišlo málo ľudí.