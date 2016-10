Clintonová - Trump: V drsnej debate si na úvod ani nepodali ruky

Republikánsky kandidát Donald Trump na úvod druhej debaty so svojou demokratickú súperkou Hillary Clintonovou odmietol, že by bozkával či obchytkával ženy bez ich povolenia. Reagoval tak na videozáznam z roku 2005, na ktorom sa chváli, že mu ženy podobné správanie tolerujú, pretože je slávny. Trump zdôraznil, že má k ženám hlbokú úctu. Na svoje výroky z nahrávky vraj nie je hrdý, ale považuje ich len za neškodné reči. Naopak manžel Clintonovej, exprezident Bill Clinton podľa neho „ženy zneužíval“.

Clintonová uviedla, že videozáznam ukazuje, čo si Trump o ženách myslí a čo im robí. Videonahrávka presne ukazuje, kto Trump je, konštatovala Clintonová. Je to človek, ktorý ženy napáda a strápňuje, dodala.

Trump naopak zaútočil na rodinu Clintonovcov, keď vyhlásil, že bývalý prezident Bill Clinton sa k ženám správal oveľa horšie. „U mňa sú to slová, pri nej činy,“ povedal. Poukázal pritom na aféru Clintona s Monikou Lewinskou z roku 1998, ktorá takmer stála Billa Clintona post hlavy štátu, a na niekoľko ďalších prípadov.

Trump vytiahol Clintonovej e-maily

Trump vyhlásil, že Clintonová by mala byť odsúdená väzením za to, že vo funkcii ministerky zahraničia využívala súkromný e-mail na pracovné účely. Clintonová zopakovala, že používanie osobného e-mailu v úrade bola chyba.

„Ak budem zvolený za prezidenta, povolám prokurátora na vyšetrenie Clintonovej v otázke používania osobného e-mailu na pracovné účely, pretože ohrozila národnú bezpečnosť,“ povedal v debate Trump.

Clintonová podobne ako už skôr zdôraznila, že neexistujú dôkazy, že by jej používanie osobného e-mailu viedlo k úniku tajných informácií z ministerstva. Trump obvinil Clintonovú zo lži a povedal, že vymazala vyše 30 000 e-mailov, ktoré mali byť odovzdané na preskúmanie vyšetrovateľom.

Clintonová: Rusko pomáha Trumpovi

Clintonová obvinila Rusko, že sa snaží ovplyvniť výsledok amerických volieb v prospech republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Trump odmietol, že by v kampani spolupracoval s Moskvou.

„Nikdy v dejinách našej krajiny sme neboli v situácii, keď by sa nejaká zahraničná mocnosť tak snažila ovplyvniť výsledok našich volieb,“ povedala Clintonová.

Možno je to preto, že Trump chváli ruského prezidenta Vladimira Putina, alebo je to možno preto, že je spojený s ruskými podnikateľmi, uviedla Clintonová. To sa podľa nej Američania dozvedia, až keď Trump zverejní svoje daňové priznanie. „Ja Putina nepoznám,“ odvetil Trump s tým, že nikdy počas kampane nespolupracoval s ruskou vládou. Podľa neho by však bolo dobré, keby Spojené štáty spolupracovali s Ruskom s cieľom zničiť teroristickú organizáciu Islamský štát.

Trump musel vysvetľovať svoje daňové priznania

K otázke svojho daňového priznania Trump znovu poukázal na to, že toto priznanie je predmetom auditu daňovej správy, pred ktorého uzavretím nemôže prezradiť obsiahnuté informácie.

Trump dlhodobo čelí v USA kritike, že nezverejnil svoje daňové priznania za posledné roky, hoci to patrí k nepísanej tradícii kandidátov na prezidentský úrad.

Trump tiež zopakoval, že „zaplatil dane vo výške stovky miliónov dolárov“. Trumpov štáb už skôr uviedol, že Trump za bližšie neurčené časové obdobie zaplatil stovky miliónov dolárov na iných odvodoch, ako je daň z príjmu: napríklad na majetkových daniach alebo na daniach z nehnuteľností.

Trump na otázku moderátoky potvrdil, že využil svoje straty 916 miliónov dolárov, aby sa vyhol plateniu federálnych daní. Odmietol povedať, koľko rokov dane neplatil.

Drsná debata, ale s priateľskejším záverom

Druhá debata amerických prezidentských kandidátov Hillary Clintonovej a Donalda Trumpa bola podľa komentátorov veľmi drsná, skončila sa však v priateľskejšom tóne, než sa začala. Clintonová vyhlásila, že rešpektuje Trumpove deti, pretože sú schopné. Trump zase na Clintonovej ocenil bojovnosť. Na záver deväťdesiatmi­nútovej debaty si obaja kandidáti potriasli rukami, hoci na začiatku diskusie sa tomu vyhli.

V debate, ktorá sa konala na Washingtonovej univerzite v St. Louis, kládli otázky nielen moderátori, ale aj prítomní diváci. Ku koncu debaty sa jeden z divákov spýtal, čo na sebe obaja uchádzači navzájom rešpektujú.

Clintonová vyhlásila, že rešpektuje Trumpove deti, čo jej súper ocenil ako „veľmi pekný kompliment“. Trump zase vyzdvihol, že Clintonová je bojovníčka, hoci on nesúhlasí s väčšinou toho, za čo ona bojuje. „Bojuje tvrdo a nevzdáva sa, čo považujem za veľmi dobrú vlastnosť,“ povedal.