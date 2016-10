Denník Népszabadság kritizoval Orbána, prestáva vychádzať

Maďarský denník Népszabadság vznikol v priebehu revolučného roku 1956. Počas komunizmu bol úzko prepojený na režim a ľavicová orientácia mu ostala aj po páde železnej opony. Napriek tomu, že mal blízko k socialistickej časti politického spektra, patril v Maďarsku k najobjektívnejším médiám.

Bol jedným z najväčších kritikov súčasnej vlády Viktora Orbána, a práve to sa mu s najväčšou pravdepodobnosťou stalo osudným. Vydavateľ tohto hlavného opozičného maďarského denníka Mediaworks Hungary Zrt. v sobotu 8. októbra oznámil, že už nebude vydávať noviny Népszabadság v tlačenej a ani internetovej forme. Aj doterajší šéf spoločnosti Mediaworks Balázs Rónai končí na svojej pozícii a novým šéfom firmy by sa podľa všetkého mal stať niekto s väzbami na Fidesz.

Oficiálnym dôvodom ukončenia jedného z najväčších symbolov opozície voči politike Fideszu je finančná nerentabilita, pričom za poslednú dekádu klesol jeho náklad až o 74 percent a v poslednom čase dosahoval úroveň 40 000 výtlač­kov denne.

Neoficiálnou, avšak o to relevantnejšou príčinou ukončenia Népszabadságu je upozorňovanie na kauzy vládnúceho Fideszu. V posledných dňoch zverejnil zanikajúci denník dva prípady. V prvom upozornil na milenku šéfa centrálnej banky a bývalého ministra hospodárstva Györgya Matolcsyho, ktorá už niekoľko rokov zastáva vysoké pozície na miestach, kde má Matolcsy priamy vplyv. Okrem toho Matolcsy dokonca zamestnáva aj svojich, ako aj rodinných príslušníkov svojej milenky.

Druhá kauza sa týka vedúceho úradu premiéra Antala Rogána, ktorý sa zúčastnil svadby svojho známeho, pričom na prepravu použil helikoptéru a luxusné auto a podľa Népszabadságu za to vôbec nezaplatil.

Jeden z pracovníkov Népszabadságu, ktorý nechcel byť menovaný, sa pre nemecký denník die Zeit vyjadril: „Sme v šoku. Je samozrejmé, že sa to pokúsia odôvodniť ekonomickými dôvodmi, ale to nie je pravda. Je to pre investigatívnu žurnalistiku a slobodu tlače tvrdá rana.“