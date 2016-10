Oligarcha Jakunin: V živote mi rozkazovali iba v rozviedke

Každoročné fórum Dialóg civilizácií na Rodose charakterizuje rovnica: oligarcha Jakunin = KGB = Putin = PR Kremľa.

Je to veľmi primitívny pohľad. Prešlo 25 rokov a ja nemám dôvod hanbiť sa za moju mnohotvárnu prácu v minulosti vrátane aktivít v rozviedke. Nikdy som sa nehanbil za svoju robotu v žiadnej životnej etape. To po prvé. Ako sa vraví, som cieľavedomým človekom a ako taký som nikdy nerobil niečo, čo bolo proti môjmu vnútornému presvedčeniu. Jedna vec je, keď slúžite, a teda musíte plniť rozkazy. Iné je však, ak žijete ako človek v súkromí. Vtedy niet nikoho, kto by vám okrem vás samotného mohol rozkazovať. A v tom je veľký rozdiel. A preto o Rodose, pracovnom fóre, dialógu civilizácií môžu písať čokoľvek. Ak by mohli uviesť čo i len jeden dôkaz potvrdzujúci moderovanie fóra alebo jeho organizovanie v záujme presadenia štátnych záujmov v prospech Ruska, USA, Nemecka a vôbec kohokoľvek, tak by to už dávno urobili. V ruštine máme na spomínanú rovnicu výstižné slovo „brechňa“ (nezmysel – pozn. aut.). Budem rád, ak to spomeniete.

To však sotva odstráni tieň nad rodoským stretnutím v podobe tvrdenia, že za nimi stojí Kremeľ.

Opakujem, že fórum Dialóg civilizácií nikdy nikto nemoderoval zvonku. Spája odborníkov z rôznych oblastí. Podnikateľov, súčasných aj bývalých politikov, ktorí vidia budúcnosť sveta v mierovom spolunažívaní, v dialógu.

Moskva však mala vždy záujem na ideologickom spracovaní napríklad svojich východoeurópskych satelitov.

Zápas kapitalizmu s komunizmom trval od vzniku vtedy ešte sociálnodemokra­tického a následne komunistického hnutia. Počas celého obdobia aktívne pracovali na oboch stranách orgány ideologickej propagandy. Vypracovávali metodiku vzájomného zápasu. Keď sa rozpadol Sovietsky zväz, spomínané inštitúcie u nás prestali fungovať. Existovali však ďalej so svojimi veľkými skúsenosťami a možnosťami a chceli ďalej zarábať. V tomto smere mali výhodu východoeurópske krajiny. Neboli totiž až tak vystavené masívnemu ideologickému vplyvu ako voľakedy západní Nemci či Američania. A to je aj ďalší dôvod, prečo ľudia vo východoeurópskych krajinách až natoľko nepodliehajú propagande.

Ako dnes vidíte budúcnosť vzťahov bývalých socialistických krajín s Ruskom?

Napriek vážnym výhradám východoeurópskych krajín k Rusku, tamojší ľudia ich nemajú. Teraz nemám na mysli politikov. Vysvetlenie spočíva, či sa nám to páči, alebo nie, v historicky dlhoročnej spolupráci. Nebolo to iba v politickej a hospodárskej rovine a nebolo to vždy diktované komunistickou ideológiou. Bola to aj spolupráca v oblasti vzdelávania a kultúry. V neposlednom rade aj naše ekonomiky boli prepojené. Prerušenie kontaktov poškodilo obe strany. Nielen materiálne, ale aj morálne.

Dlhé roky ste šéfovali gigantu, akým sú ruské železnice. Boli ste vo víre veľkej politiky. Dnes ste mimo nej. Nemáte pocit, že vás "odložili“ a teraz sa zaoberáte iba fórom?

Nikdy som sa netlačil do veľkej politiky. Aj keď som bol prezidentom obrovskej firmy, od ktorej fungovania závisí aj politika a ekonomika obrovskej krajiny. Možno ovplyvňuje aj celé spektrum krajín. Zaoberal som sa konkrétnym biznisom, konkrétnym druhom dopravy. Skutočnosť, že vo veľkej politike rátajú s dopravnou politikou, je vecou politikov. Nebola to moja vec. Politikou som sa nezaoberal. Dostal som úlohy, ktoré som riešil spoločne s vedením firmy a s celým pracovným kolektívom. Teda tak, ako sa to deje aj na Slovensku, v USA či v Nemecku. Preto neporovnávajte neporovnateľné.

Takže sa necítite odložený kdesi nabok?

Pozrite sa, v železničnom rezorte som odpracoval štrnásť rokov. Aj samotné fórum Dialóg civilizácií je rovnako staré a bolo súčasťou môjho druhého života.

Ktorú z nich považujete za dôležitejšiu?

Pripúšťam, že boli chvíle, keď som sa pre plnenie profesionálnych úloh nevenoval až toľko fóru. Dnes však už nemusím svoju aktivitu deliť, a tak sa venujem Dialógu civilizácií. Dnes sa mi žije ľahšie.

Už štrnásť rokov hľadáte na Rodose dialóg civilizácií a akosi sa to nedarí. Stále sme v sporoch.

Formu dialógu sme nevymysleli my. Oddávna sa ľudia usilovali hovoriť medzi sebou. A nebol to len dialóg, rozhovor. Žiaľ, končilo sa to často vojnami. Napriek tomu tu pred štrnástimi rokmi dialóg chýbal.

Nie všetci však túžia po dialógu, vrátane politikov, ale aj predstaviteľov rôznych náboženstiev, ako sú napríklad sunniti a šiiti.

Musím vás poopraviť. Na osobitných okrúhlych stoloch sme napríklad zastrešovali dialóg Palestínčanov s Izraelčanmi. Napokon sme pomohli aj stretnutiu už spomínaných šiitov a sunnitov pred dvoma rokmi a bol to konštruktívny dialóg. Žiaden sa neskončil škandálom. Viesť spory na základe argumentov a pri zachovaní ľudskej dôstojnosti možno bez problémov.