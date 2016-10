Alain Juppé je o krok bližšie k nominácii na francúzskeho prezidenta

Podľa prieskumu vykonaného medzi 30. septembrom a 6. októbrom by v pravicových primárkach 20. novembra bývalý francúzsky premiér získal 42% hlasov, kým Sarkozyho podpora by bola na úrovni 28 percent. Podľa portálu politico.eu si Juppé v porovnaní s posledným prieskumom verejnej mienky v priamej konfrontácii so Sarkozym polepšil o tri percentuálne body.

Sarkozy sa počas posledného týždňa zameral na získanie podpory pravicového krídla Republikánskej strany. V piatok 7. októbra vyzval na uskutočnenie dvoch referend, jedného, či zakázať „rodinné preskupenie“, prostredníctvom ktorého by imigranti mohli mať členov svojej bezprostrednej rodiny so sebou vo Francúzsku a druhé týkajúce sa povolenia štátu uväzniť, respektíve neuväzniť ľudí, ktorých mená sú na zo zozname sledovaných teroristov.