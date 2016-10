Sýrčan, ktorý chystal útok v Nemecku, mal zrejme kontakty na IS

Šéf Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) Hans-Georg Maassen uviedol, že Bakr pravdepodobne plánoval útok na niektoré z berlínskych letísk. Bakr, ktorého súd poslal do väzby, prišiel do Nemecka začiatkom roku 2015 ako utečenec. Rovnako sa do krajiny dostal aj druhý podozrivý Sýrčan, ktorý je tiež vo väzbe.

„Postup a správanie podozrivého hovorí pre kontext IS,“ povedal na tlačovej konferencii šéf saského kriminálneho úradu Jörg Michaelis. Informácie, ktoré saská polícia od tajných služieb dostala, hovorili o tom, že Bakr pripravoval atentát. „Podľa týchto informácií Bakr na internete hľadal, ako vyrobiť bombu a zaobstaral si príslušné látky. Museli sme vychádzať z toho, že výbušnina – možno vo forme samovražednej vesty – je krátko pred dokončením, alebo už je dokonca pripravená na použitie,“ podotkol Michaelis.

Aj preto podľa neho polícia pri sobotňajšej akcii vo východonemeckom meste Chemnitz postupovala obozretne. V sobotu ráno sa Bakra ešte nepodarilo zadržať. Vyšiel totiž nečakane z domu a na výzvu, aby sa zastavil, sa dal na útek. Nereagoval ani na varovný výstrel. Priamo po ňom policajti na obývanom sídlisku strieľať nechceli, zvlášť keď si v tú chvíľu neboli stopercentne istí, že je to on.

Bakra zatkli až v noci na pondelok v Lipsku vďaka pomoci niekoľkých Sýrčanov, ktorí Bakra premohli, zviazali a zavolali políciu. Podrobnosti predostreli nemeckému denníku Bild. V sobotu do online fóra sýrskych utečencov Bakr napísal, že potrebuje nutne ubytovanie a je na lipskej hlavnej stanici. „Zašli sme tam a vzali ho so sebou,“ uviedol Muhammad A., ktorý v tom čase ešte netušil, s kým sa práve stretol. Sýrčania Bakra pohostili a nechali u seba prespať.

V nedeľu muži na facebooku zistili, že Bakra, ktorý sa cez deň nechal ostrihať, hľadá polícia. Keď zaspal, zviazali ho káblami. Bakr sa ich snažil podplatiť tisíckou eur a 200 dolármi, ale Muhammad A. došiel aj s fotografiou podozrivého na políciu a oznámil jej, že si ho môže vyzdvihnúť.

Saský minister vnútra Markus Ulbig uviedol, že Bakr do Nemecka prišiel vlani vo februári a v júni toho istého roku získal štatút utečenca. Ten dostal tiež druhý podozrivý Chalíl A., ktorý do spolkovej republiky dorazil na konci minulého roka. Ide o tridsaťtriročného Sýrčana, ktorý mal v nájme byt v Chemnitzi, v ktorom sa našlo niekoľko stoviek gramov nebezpečnej výbušniny.

Na mieste, kde boli aj rozbušky a ďalší materiál, dospeli policajní špecialisti k záveru, že ide o triaceton triperoxid (TATP). „To je rovnaká výbušnina, aká bola použitá pri atentátoch v Paríži a v Bruseli,“ konštatoval Michaelis, podľa ktorého ide o flexibilnú, veľmi výbušnú a nestabilnú látku.

Podobnosť v prípravách útokov vidí aj nemecký minister vnútra Thomas de Maiziére, podľa ktorého sa ukazuje, že Nemecko je naďalej jedným z terčov medzinárodného terorizmu. Za zákrok poďakoval polícii a tajným službám. To isté urobila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá zároveň ocenila Sýrčanov, ktorí Bakra zadržali.