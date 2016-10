Clintonová začína opatrne veriť vo výhru

Rozhodnú mladí, myslí si analytik Zogby

Všetky racionálne faktory hrajú v nadchádzajúcich voľbách proti Trumpovi, napriek tomu je však stále predčasné ho odpisovať. K víťazstvu mu môžu dopomôcť rozčarovaní bieli voliči zo strednej triedy, ale paradoxne aj jeho mladí odporcovia – ak neprídu voliť. Uviedol to vo Washingtone jeden z najcitovanejších amerických expertov na verejnú mienku John Zogby.

Za Hillary

Na strane demokratickej kandidátky Hillary Clintonovej stoja podľa neho demografické aj ekonomické fakty. Od posledných volieb, ktoré relatívne presvedčivo vyhral Barack Obama, vzrástol pomer mladých voličov a taktiež príslušníkov etnických menšín, ktorí sa v niekoľkých posledných voľbách prikláňajú k voľbe demokratického kandidáta.

„Keď sa pozrieme na demografiu, musel by Trump získať 72 až 73 percent všetkých bielych voličov, k čomu sa (jeho republikánski predchodcovia) John McCain a Mitt Romney ani nepriblížili," opísal Zogby jeden z dôvodov, ktoré zvádzajú politológov k záverom o pravdepodobnom víťazstve bývalej ministerky zahraničia.

Ďalším významným argumentom v prospech Clintonovej je podľa neho ekonomika, ktorá veľmi často rozhoduje o amerických voľbách bez ohľadu na kandidáta. Tú sa za Obamovej vlády podarilo demokratom stabilizovať. „Nezamestnanosť je polovičná, než keď nastupoval do prezidentského úradu, reálne platy rastú, inflácia klesá, čo by malo hrať v prospech demokratickej kandidátky," tvrdí Zogby, ktorý predvolebné analýzy vypracováva už viac ako štvrť storočia.

Pozor, Trump

Trump, ktorý svojimi urážlivými výrokmi na adresu žien či menšín rozdeľuje republikánov a vzbudzuje pohoršenie časti verejnosti, síce za svojou súperkou v prieskumoch zaostáva, podľa analytika je však stále predčasné ho odpisovať. Hoci mediálne prešibaného realitného magnáta mnohí považovali za porazeného, ​​už keď sa vlani prihlásil do primárok a potom ešte niekoľkokrát, podľa Zogbyho by bolo príliš trúfalé predpovedať jeho koniec skôr ako v deň volieb 8. novembra.

Trumpovu voličskú základňu totiž zjavne neodradí. „Sú to belosi z ustupujúce strednej triedy, ktorá vidí, že Amerika, na ktorú boli zvyknutí, sa rozpadá. Šíri sa medzi nimi pocit straty pevnej pôdy pod nohami," povedal analytik, podľa ktorého má 37 percent pracujúcich dospelých Američanov zamestnanie, kde zarábajú menej ako v predchádzajúcej práci. Tí podľa Zogbyho vidia v Trumpovi šancu na návrat k časom, keď „bolo lepšie".

Mladí voliči zamiešajú karty

Trumpovi sa síce darí osloviť len málo voličov mimo tejto svojej hlavnej cieľovej skupiny, avšak aj Clintonová má problém mobilizovať voličov, ktorí by inokedy volili demokratov. Keby dnes mohol znovu kandidovať Obama, podľa Zogbyho by ho bez problémov zvolili. Neobľúbenosť niekdajšej prvej dámy však nie je malá a môže ju pripraviť o kľúčové hlasy mladých voličov do 35 rokov, ktorých od minulých volieb pribudlo a tento rok tvoria takmer tretinu amerických voličov.

„Mladí hovoria, že nebudú voliť Trumpa, problém však je, že nie je isté, či prídu voliť Clintonovú. Obama v roku 2008 získal 66 percent mladých voličov, Clintonová má sotva polovicu. Veľa ich chce voliť kandidátov menších strán, ktorí môžu zobrať hlasy Clintonovej," myslí si autor knihy o politických názoroch dnešných mladých Američanov.

Rozhodne Pensylvánia

Zogby, ktorý v roku 2000 ako jeden z mála predpovedal veľmi tesné víťazstvo Georgea Busha mladšieho nad Alom Gorom, vtedy pred voľbami označil za kľúčový štát Floridu, ktorú po zložitom prepočte vyhral o niekoľko sto hlasov Bush. V každých voľbách je podľa neho jeden zo štátov indikátorom víťazstva a tento rok to bude Pensylvánia.

„Má veľkú černošskú a hispánsku komunitu vo Filadelfii a veľkú demokratickú voličskú základňu v Pittsburghu. Ale je tam aj veľké zastúpenie belošskej pracujúcej triedy a ak budú motivovaní ísť k voľbám, bude to pre Trumpa šanca. Ako bude hlasovať Pensylvánia, bude hlasovať celý národ," vyhlásil Zogby o štáte, ktorého víťazovi pripadne 20 z celkového počtu 538 voliteľských hlasov a patrí tak k tým významnejším.

Podľa posledných prieskumov vedie v tomto štáte na severovýchode krajiny Clintonová po problémoch so zverejnenou nahrávkou s obscénnym výrokmi Trumpa o ženách približne o päť percentuálnych bo­dov.

(ČTK)