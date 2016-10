Trump sa odvracia od republikánov, bojovať bude po svojom

„Som už unavený z absencie ich podpory,“ reagoval Trump na rastúci odpor, ktorý v radoch republikánov vyvolávajú škandalózne Trumpove výroky o ženách. Na nedávno zverejnenom videu sa newyorský magnát chváli, že môže ženy ohmatávať v rozkroku, pretože celebritám je dovolené všetko.

Zvláštnu Trumpovu nevôľu vyvolal republikánsky šéf Snemovne reprezentantov Paul Ryan, ktorý Trumpovi za jeho vulgarity vypovedal aktívnu podporu vo volebnej kampani. „Nepotrebujem jeho podporu, nezáleží mi na nej,“ povedal televízii Fox News. „Nechcem mať s takými ľuďmi vrátane Ryana nič spoločné. Zvlášť teda s Ryanom,“ dodal.

V kritických vyjadreniach na adresu republikánov pokračoval Trump na twitteri. „Je skvelé, že som stratil putá a môžem teraz bojovať za Ameriku, ako sám chcem,“ komentoval republikánsky kandidát roztržku. Ryan je podľa neho „slabý a nevýkonný“, senátor John McCain, ďalší Trumpov kritik, má „nevymáchané ústa“ a s nelojálnymi republikánmi „sa oveľa ťažšie vysporadúva než s darebáckou Hillary“. Republikánska strana podľa Trumpa nevie víťaziť. „Ja ich to naučím!“ sľúbil miliardár.

Spory medzi republikánmi, ktoré americké médiá označujú za „občiansku vojnu“, sa prejavujú na prepade preferencií. Podľa prieskumu agentúry Reuters a spoločnosti Ipsos má pred Trumpom Hillary Clintonová náskok ôsmich percentuálnych bodov. Prieskum bol vykonaný po druhej prezidentskej debate, pred ňou podľa prieskumu Reuters/Ipsos viedla demokratická kandidátka o päť percent.

Ešte menšiu podporu má Trump medzi ženami. Jeho kandidatúru podporuje podľa prieskumu 29 percent voličiek, pre Clintonovú chce hlasovať 44 percent amerických žien.

Podľa poradcu Clintonovej môže byť Trump „nevedomky agentom Ruska“

Volebný štáb republikána Donalda Trumpa možno vedel vopred, že sa chystá ruský hackerský útok na servery Demokratickej strany, po ktorom boli zverejnené tisíce súkromných mailov. Vyhlásil to v utorok John Podesta, hlavný volebný poradca demokratickej kandidátky Hillary Clintonovej. Ak je jeho obvinenie pravdivé, ide podľa agentúry AP o ďalšie potvrdenie snáh Ruska ovplyvniť americké prezidentské voľby.

Novú várku ukradnutej súkromnej pošty zverejnil minulý víkend investigatívny server WikiLeaks, s ktorým podľa Podesty udržujú kontakty Trumpovi poradcovia. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vraj cez víkend Podestu kontaktoval a potvrdil, že vyšetruje útok na jeho e-mailové konto. Agenti FBI vraj veria, že útočníci pracujú pre ruskú rozviedku a koordinujú svoje kroky so zakladateľom WikiLeaks Julianom Assangeom.

Podesta Trumpa z podpory ruského zasahovania priamo neobvinil. Povedal, že republikánsky kandidát „ochotne ignoruje“ varovanie amerických spravodajcov alebo je „nevedomky agentom Ruskej federácie“. Úlohu vraj môžu zohrať aj Trumpove väzby na podnikateľské záujmy Rusov.

Súbor privátnych mailov vedúcich činiteľov Demokratickej strany sa na serveri Wikileaks objavil minulú sobotu, krátko po tom, čo médiá v USA zverejnili video s vulgárnym poznámkami Trumpa na adresu žien. Podľa Podesty ide o „sakramentsky zvláštny súbeh“ naznačujúci, že Assange chcel odviesť pozornosť od Trumpových škandálov.

Ukradnutá pošta okrem iného obsahovala časti staršieho prejavu Clintonovej k bankárom, v ktorom obhajovala „voľný obchod a otvorené hranice“ a prihovárala sa za podporu finančníkov z Wall Street. V terajšej kampani už bývalá prvá dáma tieto názory neháji a Trump ich tvrdo kritizuje.

Komisár OSN pre ľudské práva varoval pred zvolením Trumpa

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zájdi Husajn varoval pred zvolením Donalda Trumpa do funkcie amerického prezidenta. V Ženeve novinárom povedal, že ak sa dostane republikánsky kandidát do Bieleho domu, „bude to z medzinárodného hľadiska nebezpečné“.

„Ak bude Donald Trump zvolený, potom na základe toho, čo už povedal, je nepochybné, že bude z medzinárodného hľadiska nebezpečný,“ povedal Husajn na tlačovej konferencii. Trumpove výroky o menšinách a o použití mučenia zakázaného medzinárodným právom sú podľa jordánskeho diplomata „hlboko znepokojujúce a poburujúce“.

Husajn kritizoval Trumpa už skôr, za čo si vyslúžil odsudky niektorých diplomatov. Šéf ruského zastúpenia v OSN Vitalij Čurkin vyhlásil, že komisár by nemal kritizovať zahraničých štátnikov ani cudzie vlády. Nedávno Husajn kritizoval okrem iného českého prezidenta Miloša Zemana za jeho výroky k utečencom.

„Nemienim sa miešať do žiadnej politickej kampane v ktorejkoľvek krajine,“ reagoval na kritiku Husajn. „Pokiaľ ale môžu prednesené výroky viesť napríklad k mučeniu zakázaného medzinárodnými konvenciami alebo ak sa zameriavajú na menšiny a na poškodzovanie ich práv, potom je povinnosťou to povedať. Mnoho Trumpovych výrokov týmto smerom mieri, čo považujem za hlboko znepokojujúce a poburujúce,“ dodal.