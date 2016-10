Traja Sýrčania sa stali hrdinami Lipska, chcú ich vyznamenať

„Tí mladí muži by si zaslúžili Spolkový kríž za zásluhy. To, čo urobili, svedčí o hlbokej úcte k svojim nemeckým hostiteľom. Lepšiu integráciu si možno len ťažko predstaviť. Je to príkladné," uviedol vplyvný člen vládnej sociálnej demokracie Johannes Kahrs. Spolkový kríž za zásluhy je jedným z najvyšších nemeckých vyznamenaní.

Aj podľa člena Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej Jürgena Klimkeho by si Sýrčania vyznamenanie zaslúžili. Podľa neho by to bol „silný signál oboma smermi – smerom k nemeckému obyvateľstvu aj k ďalším utečencom".

Predseda parlamentného výboru pre otázky vnútra Ansgar Heveling dokonca vyzval, aby príslušné úrady urýchlene rozhodli o azylových žiadostiach troch Sýrčanov. Zdôraznil však, že by procedúra mala aj napriek ich zásluhe prebehnúť štandardne. Naopak saský poslanec za postkomunitickú stranu Ľavica André Hahn požaduje, aby úrady Sýrčanom azyl rovno priznali.

Podozrivého mali úrady v hľadáčiku

Nemecké tajné služby 22-ročného Džabera al-Bakra, ktorý pochádza z Damasku, zaregistrovali už skôr. Do Nemecka prišiel vlani vo februári a v lete získal štatút utečenca. Pred pár týždňami kontrarozviedka dostala informáciu o príprave možného bombového útoku vo vlaku alebo na letisku a minulý týždeň sa jej podarilo identifikovať podozrivého al-Bakra. Zistili, že cez internet získal návod na prípravu bomby a zabezpečil si výbušniny. Sledovali ho a keď si v obchode s lacným tovarom zadovážil lepidlo, protiteroristická jednotka usúdila, že je najvyšší čas zasiahnuť. Mohla to byť posledná chemická zložka, ktorú potreboval na výrobu bomby. Po prepade v jeho byte v Chemnitzi polícia skutočne našla 1,5 kilogramu výbušných látok, takých istých, aké boli použité pri útokoch v Paríži a Bruseli.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Hľadaného zadržali jeho krajania, ktorí snímku zverejnili na sociálnej sieti.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: FACEBOOK.COM /SYRIEN.DEUTSCHLAND

Al-Bakrovi sa však pri razii podarilo ujsť – polícia nechcela streľbou ohroziť iných ľudí, najmä keď si nebola stopercentne istá, že ide o podozrivého. Po al-Bakrovi bolo vyhlásené celoštátne pátranie, informácie a jeho fotografia sa objavili na plagátoch, v televízii, aj na sociálnych sieťach. V nemčine, angličtine aj arabčine. Ten medzitým doputoval do približne 80 kilometrov vzdialeného Lipska. Na železničnej stanici cez sociálne siete požiadal o pomoc pri hľadaní nocľahu.

Keď zistili, o koho ide, neváhali

Vzali ho k sebe traja sýrski utečenci. Tí, keď neskôr zistili, že ten človek sa veľmi podobá na hľadaného podozrivého teroristu, nezaváhali. Počkali, kým zaspí, spútali ho, priviazali ku gauču a volali políciu. Keďže s nemčinou majú problém, operátor im nerozumel. Vyriešili to tak, že jeden z nich al-Bakra odfotil do mobilu a šiel na policajnú stanicu. Protiteroristická jednotka potom už veľa práce nemala. Keď v noci na pondelok vtrhli do bytu, al-Bakra našli „zviazaného ako balík" a pod dohľadom sýrskych utečencov.

Jeden z nich neskôr prezradil, že al-Bakr ich chcel podplatiť. Ponúkal im tisíc eur a dvesto dolárov za to, že ho nechajú ísť. „Povedali sme mu, že nám môže dať, čo len chce, ale nepustíme ho," povedal Mohammed A. pre nemeckú televíziu, z bezpečnostných dôvodov otočený chrbtom ku kamere. Práve Mohammed šiel na políciu, keď sa mu nepodarilo vysvetliť cez telefón, o čo ide. „Som naňho tak nahnevaný. Nemôžem prijať takú vec – špeciálne tu v Nemecku, v krajine, ktorá nám otvorila dvere," dodal.

Pozitívne ohlasy

Ich statočnosť ocenila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Saský premiér Stanislaw Tillich ich označil za „odvážnych a zodpovedných". „Sme šťastní, že nie všetci cudzinci sú rovnakí," povedal pre agentúru DPA starší pár v Lipsku. Práve Sasko na východe Nemecka patrí k tým spolkových krajinám, kde rastú proticudzinecké nálady a stúpa popularita krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko. Ubytovne pre utečencov bývajú terčom podpaľačských útokov.

Viacerí sýrski utečenci zatiaľ hovoria, že podobne ako ich krajania, ktorí polícii odovzdali podozrivého, by sa zachovali aj oni. „Aj keby to bol môj brat alebo syn. Hneď by som šiel hlásiť úradom toho, kto chce ublížiť Nemecku," povedal pre Deutsche Welle Džihád Darveš, ktorý býva v susedstve troch sýrskych hrdinov boja proti terorizmu. Do Lipska prišiel tiež vlani z Damasku so ženou a dvoma deťmi. „Keď ich tu vidím pokojne spať, viem, čo pre mňa Nemecko urobilo," dodal.

Vyšetrovanie pokračuje

Nemecká polícia pokračuje vo vyšetrovaní. Okrem al-Bakra bol zatknutý aj ďalší Sýrčan, ktorý mu prenajal byt. Zdá sa, že al-Bakr bol napojený na teroristickú organizáciu Islamský štát. Šéf kontrarozviedky Hans-Georg Maassen médiá informoval, že od zahraničných spravodajských služieb dostali začiatkom septembra informáciu o tom, že tzv. Islamský štát plánuje v Nemecku útok na vlakové stanice alebo letiská. Vyšetrovatelia predpokladajú, že al-Bakr sa chcel pokúsiť možno o samovražedný útok a odpáliť nálož na berlínskom letisku. „Dostali sme spravodajskú informáciu, že pôvodne plánoval útok na vlakovej stanici. Neskôr sa plán upresňoval a zameral na letiská v Berlíne," povedal Maassen.