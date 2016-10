Do Nemecka prišlo tento rok zatiaľ 213 000 migrantov

ČTK

Od začiatku roka do konca septembra prišlo do Nemecka 213.000 migrantov. Oznámil to v stredu nemecký minister vnútra Thomas de Maizière. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka počet žiadateľov o azyl výrazne klesol. Zároveň vzrástol počet žiadostí o azyl, o ktorých úrady už stihli rozhodnúť. Neúspešných žiadateľov chce ministerstvo vnútra ľahšie deportovať.