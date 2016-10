Rakúskeho prezidentského kandidáta Bellena chráni polícia

Ochranu 72-ročného bývalého šéfa rakúskych zelených posilnia od dnešného dňa ozbrojení príslušníci elitnej jednotky Cobra, a to v počte do troch mužov pri všetkých cestách mimo jeho bydliska, potvrdil dnes politikov hovorca Reinhard Pickl-Herk. Predvolebná kampaň profesora ekonómie by podľa neho napriek tomu mala pokračovať bez zmien, píše agentúra DPA.

O zvýšenej ochrane Van der Bellena informovali predtým noviny Kurier a Österreich s tým, že opatrenie súvisí s vyhrážkami voči jeho osobe, ktoré sa objavili na sociálnych médiách.

Zastrelením Van der Bellena sa vyhrážal na sieti Twitter muž, ktorého vlastná fotografia zachytáva s vytetovaným hákovým krížom na hrudi. Pod jeho profilom sú zverejnené početné ďalšie pravicovo extrémistické príspevky. Objavila sa tiež druhá hrozba: fotomontáž ukazujúca Van der Bellena s nožmi zapichnutými v tele.

Podľa jeho volebného tímu sa nevraživé vyjadrenia z pravicovo extrémistických kruhov na jeho adresu v poslednom čase výrazne rozrástli.

Jeho volebný súper Norbert Hofer, kandidát Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), má rovnako pridelenú ochranu spolkových úradov, dosiaľ však neprejavil záujem aj o príslušníkov Cobry, vyplýva z informácií agentúry APA.

V Rakúsku sa bude 4. decembra konať opakované druhé kolo prezidentských volieb. V máji Van der Bellen tesne zvíťazil, výsledky však v dôsledku početných pochybení vo volebnom procese zrušili. Nový termín volieb pritom museli po problémoch s nekvalitnými obálkami pre hlasovacie lístky znova presunúť z pôvodného 2. októbra na december.