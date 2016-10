Ministri vnútra EÚ budú rokovať o migrácii i azylovom systéme

Európska komisia a agentúra Frontex zoznámi ministrov so vznikom spoločnej Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže. Do organizácie, ktorá má v prípade potreby pomáhať s ochranou vonkajšej hranice EÚ, by mali členské krajiny prispieť v súčte 1 500 ľuďmi a potrebnou technikou.

Pohraničná stráž je časťou reakcie EÚ na migračnú krízu, ministrov ale čaká debata aj o ďalších aspektoch, vrátane napríklad vývoja okolo dohody s Tureckom. Táto dohoda na jar prakticky zastavila príchod utečencov do Grécka a do popredia sa teraz opäť dostala námorná trasa zo severu Afriky k talianskym brehom. Znížiť tento príliv najmä ekonomických migrantov sa únia snaží pripravovanými dohodami, ktoré majú väčšinu spolupráce s kľúčovými africkými krajinami zo strany EÚ podmieniť práve kooperáciou pri riešení migrácie.

Dôležitou témou bude aj reforma úniového azylového systému. Slovenské predsedníctvo chce vec tento rok posunúť aspoň v niektorých aspektoch. Ďalej totiž trvá nesúhlas časti členských krajín nad trvalým mechanizmom prerozdeľovania žiadateľov o azyl v prípade krízovej situácie, ktorý do návrhu zapracovala Európska komisia.