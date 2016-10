V Holandsku chcú rozšíriť možnosti eutanázie

Holandsko bolo prvou krajinou, ktorá legalizovala v roku 2002 eutanáziu, ale len pre pacientov, u ktorých sa predpokladá, že trpia neznesiteľnou bolesťou bez nádeje na vyliečenie, napísala agentúra Reuters.

V liste parlamentu ministri zdravotníctva a spravodlivosti uviedli, že podrobnosti sa musia ešte vypracovať, ale že ľuďom, ktorí sú pevne presvedčení o tom, že ich život je už naplnený, musí byť za prísnych a starostlivo vypracovaných kritérií umožnené ukončiť život spôsobom, ktorý je pre nich dôstojný.

Návrh pravdepodobne vyprovokuje kritikov, ktorí tvrdia, že holandská prax eutanázie sa už rozšírila za hranice, ktoré boli pôvodne určené, a termín „neznesiteľné utrpenie“ sa používa nielen pre ľudí s nevyliečiteľnými chorobami, ale aj pre niektoré s duševným ochorením alebo demenciou.

Eutanázia má širokú podporu v holandskej spoločnosti a prípady eutanázie rastú každoročne dvojciferným percentuálnym tempom. Žiada ju stále viac pacientov a viac lekárov je ochotných ju uskutočniť. V roku 2015 bolo v krajine zaznamenaných 5516 prípadov eutanázie, čo bolo 3,9 percenta všetkých úmrtí v krajine.

Ministerka zdravotníctva Edith Schippersová v liste napísala, že stále viac starších ľudí si želá, aby sa mohli rozhodnúť o konci svojho života. Nový systém by tak mal byť obmedzený iba na nich. Neuviedla však, aká bude veková hranica. Zákon bude obsahovať aj bezpečnostné mechanizmy, vrátane overenia treťou stranou, zhodnotenie a dohľad.

Návrh je prekvapením, pretože komisia, ktorá mala zvážiť myšlienku, či rozšíriť súčasnú politiku ukončenia života, dospela k záveru, že to nie je potrebné. Ministri s týmto názorom však nesúhlasia. Návrh zákona by mal byť po konzultácii s lekármi a ďalšími odborníkmi vypracovaný do konca roku 2017.