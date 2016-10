Škótsko pripravuje nové referendum o nezávislosti

Prvý plebiscit sa konal v septembri 2014 a vyhrali odporcovia odtrhnutia od Británie.

Po tohtoročnom júnovom referende, v ktorom sa Briti vyslovili za odchod krajiny z Európskej únie, však separatistické nálady v Škótsku zosilneli. Väčšina Škótov v júni hlasovala za členstvo v európskom bloku.

„Návrh zákona na referendum o nezávislosti bude budúci týždeň predložený na konzultácie. Som odhodlaná zabezpečiť, aby Škótsko mohlo prehodnotiť otázku svojej nezávislosti. A to predtým, ako Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, ak to bude potrebné pre ochranu našej krajiny,“ vyhlásila škótska premiérka Sturgeonová na úvod výročnej konferencie svojej separatistickej vládnej Škótskej národnej strany (SNP).

Britská premiérka Theresa Mayová oznámila začiatkom mesiaca, že článok 50 Lisabonskej zmluvy, po ktorého spustení začnú rokovania s európskymi partnermi o podmienkach brexitu, aktivuje najneskôr na konci marca budúceho roka. Británia by tak z EÚ mohla odísť na začiatku roka 2019. Škóti sa obávajú o možnosť ďalšieho slobodného pohybu po EÚ a o ďalšie svoje práva v rámci únie.

V Škótsku, ktoré má regionálne vládu a parlament, hlasovalo v júni pre ďalšie členstvo v únii 62 percent voličov. Škóti si chcú aj naďalej udržať pevné vzťahy s EÚ, a preto žiadajú Londýn, aby im umožnil ovplyvňovať vyjednávania nových vzťahov medzi Britániou a úniou.

Avšak britská premiérka Konzervatívnej strany Mayová odmieta, aby britský, nehovoriac o nejakom regionálnom parlamente, hlasoval o stratégii a podmienkach jej vyjednávanie s Bruselom a 27 európskymi partnermi.

Práve nekompromisný postoj britskej vlády núti podľa škótskej premiérky jej krajinu k novému referendu. „Nemyslím si, že Škóti hlasovali pre niečo také (brexit). Nehlasovali proti ekonomickej racionalite, nehlasovali pre to, aby naše podniky čelili daňovým bariérám alebo aby naši dovolenkári potrebovali víza. Škótsko si nevybralo túto situáciu. To vaša strana nás do nej uvrhla,“ odkázala Sturgeonová britskej premiérke.

Sturgeonová sa okrem iného obáva, že brexit pripraví Škótsko o 80.000 pracov­ných miest.