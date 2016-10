Ženy usvedčujú Trumpa. Bol ako chobotnica

Prezidentský kandidát republikánov svoje vyjadrenia spred 11 rokov bagatelizoval tvrdením, že išlo len o ľahkovážne reči zo šatne, slová bez činov. Svedectvá obťažovaných žien to však spochybňujú.

Až štyri ženy v priebehu jediného dňa Trumpa obvinili, že sa k nim správal nevhodne. Dve z nich sa so svojimi príbehmi zverili denníku New York Times. Obe dosvedčili, že ich newyorský magnát proti ich vôli ohmatával či bozkával. Podobné spovede vzápätí priniesol časopis People Magazine a floridské noviny Palm Beach Post.

Najstarší prípad sa odohral pred vyše 35 rokmi. Vtedy 38-ročná Jessica Leedsová sedela vedľa Trumpa v prvej triede počas letu do New Yorku. Realitný magnát, ktorého vtedy nepoznala, ju chytil za prsia a pokúšal sa jej dostať pod sukňu.

„Bol ako chobotnica. Jeho ruky boli všade. Bol to skutočný útok,“ opísala newyorskému denníku nepríjemný zážitok, pre ktorý si presadla do druhej triedy. Úradom však obťažovanie nenahlásila.

Rachel Crooksová pracovala v roku 2005 ako recepčná v realitnej kancelárii v mrakodrape Trump Tower. Zoči-voči sa s majiteľom manhattanskej veže stretla ako dvadsaťdvaročná vo výťahu. Keď sa mu predstavila a podali si ruky, nepustil ju, pobozkal na líca a potom priamo na ústa. „Bolo to také nevhodné,“ povedala pre New York Times. „Veľmi ma nahnevalo to, že si myslel, že som taká bezvýznamná, že si to môže dovoliť,“ dodala.

Crooksová uviedla, že po tom, čo ju Trump bozkával, „hystericky nariekala“ v náručí priateľa. Obťažovanie nenahlásila, spomenula si naň, až keď Trump začal kampaň. „Toto správanie má hlboko zakorenené. Priala by som si, aby si to uvedomili tí, čo by ho chceli voliť,“ povedala.

Ďalší prípad sa odohral v Trumpovom areáli s golfovým ihriskom Mar-a-Lago. Podľa denníka Palm Beach Post tam pred trinástimi rokmi 36-ročnú Mindy McGillivrayovú zdrapil za zadok, keď tam ako asistentka sprevádzala kolegu fotografa. „Náhle som cítila, ako ma niečo chytilo,“ spomína. „Otočila som sa, bol to Donald,“ dodala. Nevedela vraj, čo robiť, pretože kúsok ďalej stála Trumpova snúbenica Melanie.

O dva roky neskôr, tiež na Floride, Trump bez dovolenia bozkával na ústa reportérku časopisu People. Natasha Stoynoffová prišla robiť rozhovor s ním a s jeho ženou Melaniou na prvé výročie ich svadby. Magnát dorazil ako prvý. „Obrátila som sa, a v priebehu sekundy ma pritlačil k stene a strčil mi jazyk do krku,“ uviedla novinárka „Viete, že budeme mať románik?“ opýtal sa jej bezočivo.

Trump obvinenia odmieta. „Prečo pisateľka dvanásť rokov starého článku v People Magazine ,incident' nespomenula vo svojom príspevku? Pretože sa nestal!“ napísal na Twitteri. Jeden z jeho kritikov mu na sociálnej sieti ponúkol iné vysvetlenie: „Pretože by si ju zdiskreditoval, tak, ako to robíš teraz.“

Renomovanému newyorskému denníku Trumpov volebný štáb pohrozil žalobou. „Falošný príbeh v upadajúcom New York Times je totálne vyfabrikovaný,“ napísal Trump na Twitteri. „Písali ho rovnakí ľudia ako posledný diskreditačný článok o ženách,“ dodal. „Stojíme si za článkom, ktorý spadá jednoznačne do oblasti žurnalistiky verejnej služby,“ reagovala redakcia.

Podľa denníka Washington Post bude mať žaloba len malú šancu na úspech, pretože redaktori hovorili nielen s obeťami, ale aj s ďalšími ľuďmi, ktorí sexuálne obťažovanie potvrdili. Trump navyše v roku 1992 nevhodne žartoval s desaťročným dievčaťom, ktoré stretol pri eskalátore v Trump Tower. „Dám si s tebou o desať rokov schôdzku. Veríš tomu?“ zvolal na dieťa na videozázname, ktorý zverejnili viaceré americké médiá.

Nové obvinenia nadväzujú na škandalózne video z roku 2005, ktoré sa minulý piatok objavilo na sociálnych sieťach. Trump v ňom opisuje, ako útočí na ženy bez obavy z postihu. V nedeľňajšej druhej predvolebnej debate s demokratickou rivalkou Hillary Clintonovou tieto kompromitujúce výroky označil za neviazané reči. Nikdy sa vraj ničoho takého nedopustil.

Správanie republikánskeho kandidáta podľa amerických komentátorov môže ťažko poškodiť nielen jeho šance na víťazstvo v prezidentských voľbách, ale aj nádeje republikánskych členov Kongresu na obhajobu ich mandátov. Voľby do Snemovne reprezentantov a tretiny Senátu sa budú konať 8. novembra, súbežne s hlasovaním o novom šéfovi Bieleho domu.

Volebný štáb Clintonovej označil nové informácie o Trumpových aférach za „poburujúce“. „Tieto správy naznačujú, že na pódiu v debate klamal a nechutné správanie, ktorým sa chvastal vo videozázname, je viac než len slová,“ vyhlásila hovorkyňa štábu demokratickej kandidátky Jennifer Palmieriová.