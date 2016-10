Kto už nechce žiť, môže zomrieť, ozvalo sa z Holandska

V Holandsku už aj tak tzv. milosrdná smrť zašla priďaleko. O eutanáziu môžu požiadať nielen dospelí, ktorí sú nevyliečiteľne chorí, ale už aj deti staršie ako 12 rokov s podobne smutným životným osudom.

Schippersová a Steur tvrdia, že milosrdnú smrť si môžu vybrať aj tí, čo nemajú najťažšie zdravotné problémy. „Starí ľudia s pevnou vôľou a dobre zváženým želaním, či už chorí, alebo nie, by mohli užiť pilulku, čo im ukončí život,“ citoval portál DutchNews spoločné stanovisko týchto ministrov.

Zatiaľ nie je jasné, od akého veku by táto eutanázia bola dovolená. Schippersová hovorí, že návrh zákona vypracujú tak, aby sa zabránilo tomu, že by sa chcel niekto zbaviť príbuzných. Poznamenala, že usmrcujúcu pilulku by si musel zohnať jedine žiadateľ, nesmel by mu ju poskytnúť žiaden člen rodiny. Každý prípad možnej eutanázie starého človeka, ktorý už stratil zmysel života, by posúdili odborníci.

Samotný návrh ministrov môže vyznieť nielen šokujúco, ale tiež veľmi prekvapujúco, pretože nezávislá komisia, ktorú zriadila vláda, začiatkom tohto roku vyjadrila nesúhlas s predstavou súhlasiť so smrťou tých, čo tvrdia, že ich život je už naplnený. Komisia sa zaoberala touto otázkou kvôli prípadu, keď syn pomohol zo sveta svojej 99-ročnej matke, ktorá bola presvedčená, že ďalej žiť je zbytočné napriek tomu, že nebola nevyliečiteľne cho­rá.

Predpokladá sa, že konkrétna podoba návrhu zákona bude známa do konca budúceho roku.