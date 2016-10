Juppé víťazom prvej debaty pred francúzskymi primárkami

Juppého ako v debate najpresvedčivej­šieho spomedzi stredopravých kandidátov vnímalo až 32 percent z dovedna 885 respondentov, ktorí sa chystajú hlasovať v novembrových primárkach. Ako druhý najpopulárnejší vyšiel z diskusie exprezident Nicolas Sarkozy. Ten presvedčil 27 percent opýtaných.

Obaja títo politici v prieskume výrazne predbehli ostatných konzervatívnych kandidátov do primárok. Tých je celkovo sedem – okrem Juppého a Sarkozyho sa chce o nomináciu uchádzať aj Jean-Francois Copé, Francois Fillon, Nathalie Kosciusková-Morizetová, Bruno Le Maire a Jean-Frédéric Poisson. Všetci okrem kresťanského demokrata Poissona sú členmi strany Republikáni (LR).

Štvrtková debata preukázala, že všetci kandidáti majú pomerne podobné názory najmä v ekonomickej oblasti. Vo svojich návrhoch na zlepšenie sa pritom zamerali najmä na znižovanie verejných výdavkov a skrátenie 35-hodinového pracovného týždňa, uviedla agentúra Reuters.

Viacero rozdielov sa medzi nimi sa naopak prejavilo pri témach ako bezpečnosť či migrácia. Nezhodli sa napríklad v tom, či by osoby sledované tajnými službami mali byť systematicky zadržiavané.

Sarkozy, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2007–2012, sa stal terčom kritiky viacerých svojich bývalých kolegov vo vláde. Pýtali sa ho napríklad na to, či sa by sa v úrade tentoraz správal inak než predtým, a neodpustili si ani poznámky na adresu vyšetrovania jeho obvinení z korupcie a finančných podvodov.

„Pred desiatimi rokmi, v roku 2007, som veril úmyslu pána Nicolasa Sarkozyho skoncovať s minulosťou, nikdy sa to však nestalo… Ak by som ja čelil oficiálnemu vyšetrovaniu, nekandidoval by som (vo voľbách),“ uviedol Jean-Francois Copé.

Sarkozy, ktorý popiera, že by sa akokoľvek previnil, mu kontroval vyhlásením, že takéto obvinenia „nectia tých, čo ich vyslovujú“. Sarkozy však podľa agentúry Reuters vyzeral počas debaty občas dosť napäto, zatiaľ čo Juppé bol prevažne mĺkvy.

Všetci konzervatívni kandidáti pomerne ostro kritizovali úradujúceho francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda, ktorý bude ich pravdepodobným súperom v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.

„Chcem vás viesť cestou nádeje… Som presvedčený, že s tými správnymi reformami bude Francúzsko opäť krajinou, kde sa dobre žije,“ povedal Juppé v závere debaty, ktorá bola podľa agentúry Reuters miestami veľmi odbornou a chýbala jej akákoľvek jasná vízia ohľadne budúcnosti Francúzska.

„Verím vo Francúzsko, verím v genialitu francúzskeho ľudu… chcem byť hovorcom mlčiacej väčšiny,“ zneli posledné slová Juppého, najväčšieho rivala Sarkozyho.

Kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o hlasy voličov v primárkach 20. novembra, čakajú ešte dve veľké televízne debaty. V prípade, že by v prvom kole primárok ani jeden z nich nezískal viac ako 50 percent hlasov, druhé kolo hlasovania je naplánované na 27. novembra.

Tentoraz sú stredopravé stranícke primárky otvorené, čo znamená, že v nich môže hlasovať takmer ktokoľvek. Stačí, ak je jeho meno vo voličskom zozname a zaplatí dve eurá na organizáciu hlasovania (obdobný poplatok pri primárkach vyžaduje aj Socialistická strana). Okrem toho musí hlasujúci podpísať vyhlásenie, že súhlasí „so stredopravými republikánskymi hodnotami“.