Kaczyński urguje stavbu kanálu, ktorým sa poľské lode vyhnú Rusku

Predseda vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski sa tento týždeň snažil urýchliť plánovanú stavbu približne kilometrového kanála, ktorý má podľa neho zásadný význam pre poľskú suverenitu. Moskva sa podľa poľských médií stavia proti a námietky voči stavbe v prírodne cennej lokalite majú aj poľskí ekológovia.

Plány na prieplav cez pevninskú šiju známu ako Vislanský kosa sa v Poľsku objavujú už dve desaťročia a medzi ich hlavných zástancov patrí práve nacionálne-kresťanská PiS s veľmi kritickým vzťahom k Rusku. „Stavbou tohto kanálu ukážeme, že sme nezávislou krajinou,“ vyhlásil podľa poľskej mutácie Newsweeku Kaczyński počas stredajšej návštevy severopoľského prístavu Elblong.

Lode, ktoré odtiaľ odplávajú do Baltu, musia kvôli úzkej pevninskej šiji najprv zamieriť k Viselksému zálivu na východ a plaviť sa cez dve desiatky kilometrov ruskými vodami blízko Kaliningradu, kým sa dostanú na otvorené more. Podľa predstáv Kaczyńského by sa mohol kanál začať stavať už v roku 2018 a dokončený by mal byť najneskôr za štyri roky.

Závislosť od krajiny, ku ktorej má Poľsko historickú averziu a jeho súčasní lídri varujú pred mocenskými ambíciami Kremľa na čele s Vladimírom Putinom, je pre časť poľskej elity neprijateľná. „Časť východnej hranice NATO a Európskej únie je stopercentne kontrolovaná Ruskom,“ vyhlásil poľský minister námorného obchodu Marek Gróbarczyk.

Rusko podľa poľských médií s projektom nesúhlasí a poukazuje na možné ekologické škody spôsobené stavbou v blízkosti svojej hranice. Podobný názor majú aj poľskí ochrancovia životného prostredia. Ďalší kritici tvrdia, že ide o zbytočnú stavbu, lebo Elblong nie je natoľko významným prístavom, aby snaha o jeho priame prepojenie s morom opodstatňovali investíciu, ktorá zásadným spôsobom zaťaží poľský rozpočet.

Poľské úrady vyčíslili náklady na stavbu na 880 miliónov zlotých (5,5 miliardy korún). Kanál má byť dlhý 1300 metrov a jeho hĺbka päť metrov má umožniť preplávať lodiam sa štvormetrovým ponorom.