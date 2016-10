V Poľsku sa začala schôdzka prezidentov V4

Prvou témou, o ktorej hlavy štátov na východopoľskom zámku Lańcut hovorili, bola väčšia podpora mladej generácii, aby nebola nútená hľadať si lepšie živobytie v cudzine. „Musíme zastaviť vlnu emigrácie, ktorá vedie toľko talentovaných a tvorivých mladých ľudí k opusteniu našej krajiny,“ apeloval hostiteľ stretnutia; práve státisíce mladých Poliakov hľadajú lepšie uplatnenie v Británii, Nemecku či iných krajinách EÚ.

Prezidenti hovorili o „zamestnanosti, podnikaní, vede a výskume, štipendiách a dobrovoľníctve“, dodal Zemanov hovorca Jiří Ovčáček na Twitteri.

Stretnutie Zemana, Dudy, Andreja Kisku a Jánosa Ádera sa odohráva v rámci poľského predsedníctva V4.

„Spoločne zmôžeme viac – to je základné posolstvo vyplývajúce z 25 rokov spolupráce Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska v rámci višegrádskej skupiny,“ zdôraznil Duda. Pripomenul, že pred štvrť storočím bola základným cieľom višegrádskej spolupráce integrácia do euroatlantických štruktúr a to sa podarilo dosiahnuť, všetci sú teraz členmi EÚ a NATO. Bez V4, ktorá vytvorila dôveryhodnosť strednej a východnej Európy v očiach západných spojencov, by „zmena našej strategickej situácie bola rozhodne ťažšia“, dodal. Apeloval na V4, aby pomohla uchovať jednotnú EÚ, s rovnakými možnosťami pre všetkých členov. „Nechceme úniu lepších a horších krajín, silnejších a slabších,“ vyhlásil.

Zeman podľa Ovčáčka poznamenal, že „V4 sa ukázala ako politicky múdrejšia a prezieravejšia, než bol zvyšok EÚ, a to najmä pri migračnej kríze“.

Naopak slovenský prezident Kiska podľa serveru Teraz.sk upozornil, že V4 „historicky asi v žiadnom období nemala taký zlý obraz v Európe ako má v týchto dňoch“. Preto na stretnutí vyzval všetkých prezidentmi, aby „pôsobili na všetky najvyššie politiky, aby nepoužívali V4 ako štít pre svoje vnútropolitické zámery“. Zo stretnutia podľa Kisku musí vzísť signál, že „všetci vidíme V4 v jedinej spoločnej a silnej Európe“.

V sobotu sa podľa agentúry AP k prezidentom pripoja zástupcovia Európskej únie a spoločne budú diskutovať o energetických otázkach.

AP pripomenula, že V4 zjednocuje odpor voči návrhom na prerozdeľovanie migrantov v rámci EÚ, ale že najmä Poľsko a Maďarsko stavajú svoje národné záujmy nad záujmy únie ako celku.