Pri explózii v jemenskom Maribo zahynulo 6 ľudí

K výbuchu došlo vo chvíli, keď účastníci smútočného obradu kondolovali rodine zosnulého Abdala Raba Šadádího. Ten bol vysoko postaveným generálom síl verných vláde prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího a vojenským veliteľom v Maribo a zomrel pred pár dňami pri bojoch so šíitskými povstalcami. Medzi mŕtvymi je aj brat zosnulého generála.

Väčšina provincie Maribo, v ktorej leží rovnomenné mesto, je pod kontrolou jednotiek verných jemenskému prezidentovi. Zvyšné časti ovládajú povstalci.

Boje v Jemene nabrali na intenzite po tom, čo v auguste skrachovali mierové rozhovory, ktoré sa konali v Kuvajte. Najtvrdšie strety sa odohrávajú okolo jemenskej metropoly Saná. K oveľa tragickejšiemu útoku na pohreb došlo v sobotu, pri bombardovaní jemenskej metropoly vtedy zahynulo vyše 140 smútočných hos­tí.

Konflikt v Jemene sa začal v marci 2014, keď šíitskí povstalci s podporou Iránu obsadili Saná a začali zaberať ďalšie územia na západe a juhu krajiny. Vlani v marci do konfliktu vstúpila arabská koalícia pod vedením Saudskej Arábie. Obhajuje záujmy jemenskej vlády, ktorá sa na určitý čas uchýlila do exilu v Rijáde a vlani sa vrátila do Adenu na juhu krajiny. Podľa OSN už v bojoch zahynulo vyše 10 000 ľudí, väčšinou civilistov.