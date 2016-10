Boje o Mosul sa podľa tureckých zdrojov začnú do niekoľkých dní

ČTK |

Chystanej ofenzívy proti Islamskému štátu (IS) v irackom Mosule sa zúčastnia jednotky, na ktorých výcviku sa podieľalo Turecko. Oznámila to turecká tlačová agentúra Anadolu, podľa ktorej zdrojov by boje mohli začať v najbližších dňoch, ak "nenastane nejaký neočakávaný vývoj". Iracká vláda si neželá prítomnosť tureckých vojakov, a to ani cvičiteľov, na svojom území, a medzi Bagdadom a Ankarou preto trvá napätie.