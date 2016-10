Škótsko hrozí Londýnu referendom

Theresa Mayová a Nicola Sturgeonová na snímke z júla tohto roku, keď nová predsedníčka britskej vlády pricestovala na návštevu do Edinburghu za škótskou premiérkou. Sturgeonová by chcela, aby sa znovu konalo referendum o škótskej nezávislosti, Mayová ho však pravdepodobne neumožní.

Plebiscitom o nezávislosti Škótska pohrozila Sturgeonová hneď po šokujúcom výsledku referenda o vystúpení Británie z EÚ. „Nemyslím si, že ľudia v Škótsku hlasovali pre niečo také ako brexit. Nehlasovali proti ekonomickej racionalite, nehlasovali za to, aby naše podniky čelili daňovým bariéram alebo aby naši dovolenkári potrebovali víza. Škótsko si nevybralo túto situáciu. To vaša strana nás do nej uvrhla,“ odkázala aj teraz konzervatívcom a premiérke Mayovej.

Sturgeonová chce na budúci týždeň dať na konzultáciu príslušný návrh zákona o referende. O termíne, kedy by sa mohlo uskutočniť, zatiaľ nehovorí, teoreticky by mohlo byť do dvoch rokov. „Som odhodlaná zabezpečiť, aby Škótsko mohlo prehodnotiť otázku svojej nezávislosti. A to predtým, ako Spojené kráľovstvo opustí EÚ, ak to bude nutné pre ochranu našej krajiny,“ vyhlásila Sturgeonová na výročnej konferencii regionálnej vládnej Škótskej národnej strany.

Ak má byť referendum v Škótsku platné, musí ho odobriť Londýn. Ako upozornil britský denník Guardian, Mayová už na nedávnej straníckej konferencii v Birminghame vyhlásila, že nedovolí nacionalistom podkopať „úniu medzi štyrmi národmi nášho Spojeného kráľovstva“. Aj Mayovej hovorkyňa včera odkázala do Škótska, aby rešpektovalo výsledok referenda v Škótsku spred dvoch rokov a to, že Škóti chceli zostať súčasťou Spojeného kráľovstva. Podľa Guardianu to naznačuje, že Mayová je proti referendu, ale nepovedala jednoznačne, že by ho nikdy nedovolila.

Škóti pred dvoma rokmi v ľudovom hlasovaní nezávislosť odmietli. Argumentom odporcov samostatnosti bolo aj to, že Škótsko je v rámci Spojeného kráľovstva súčasťou EÚ, čo je pre Škótsko výhodné. Brexit však situáciu mení a Škótsko sa obáva jeho ekonomických dosahov. Aj preto nalieha na Londýn, aby sa snažil o zachovanie čo najužších vzťahov s EÚ a chce ovplyvňovať vyjednávania nových vzťahov medzi Britániou a EÚ.

Britská premiérka však odmieta, aby britský, nieto ešte regionálny parlament hlasoval o stratégii a podmienkach vyjednávania vlády s EÚ. O tom, ako sa Londýn chystá na vyjednávania, tiež veľmi neinformuje. Mayová zatiaľ dala najavo, že oficiálny štart vyjednávaní plánuje na jar budúceho roka – žiadosť o vystúpenie z EÚ chce podať najneskôr do konca marca, z EÚ by tak vystúpila najneskôr v marci 2019.

Vyhlásenie škótskej premiérky o možnosti referenda v Škótsku je podľa tamojších médií prejavom nervozity z toho, že Londýn sa pripravuje na vyjednávania bez toho, aby do prípravy boli viac zapojení aj Škóti a tak boli zabezpečené aj ich záujmy. Aj škótska premiérka zdôraznila, že chce pokračovať v hľadaní iných riešení, ako je vyhlásenie nezávislosti. Rozhodne sa bude usilovať o to, aby Škótsko malo prístup na spoločný trh EÚ a podporu na to chce hľadať aj medzi opozíciou v britskom parlamente a proeurópskymi konzervatívcami. „Myslím si, že Spojené kráľovstvo by urobilo krok na okraj útesu, ak by opustilo spoločný trh a nechcem, aby to urobilo aj Škótsko,“ povedala Sturgeonová pre BBC.

Vzájomnej dôvere medzi Londýnom a Edinburghom nepridal včerajší únik informácie o zložení vplyvného vládneho výboru pre brexit. Ako uviedol portál politico.eu, polovica ľudí v ňom sú ministri, ktorí boli za vystúpenie Británie a ako stáli členovia v ňom nie sú zástupcovia pre Škótsko, Wales a Severné Írsko.

Vyjednávania budú nepochybne tvrdé. Predstavitelia EÚ trvajú na tom, že Británia si nemôže vyberať len hrozienka z koláča – ak chce prístup na spoločný trh EÚ, musí akceptovať aj voľný pohyb ľudí a pracovníkov z EÚ. Podobne je to v prípade Nórska a také vzťahy uprednostňuje aj Škótsko. Londýn sa však bude snažiť obmedziť migráciu z krajín EÚ, otázne je, za akú cenu.

Mayová tento týždeň v parlamente povedala, že chce „maximálny možný prístup na spoločný trh“, ale je si vedomá, že Briti chceli „maximálnu kontrolu“ pri migrácii. „Brexit bude strata pre každého z nás. Na stole nebudú nijaké koláče. Pre nikoho,“ odkázal tento týždeň do Londýna šéf Európskej rady Donald Tusk. Ten zároveň upozornil, že jedinou alternatívnou voči „tvrdému brexitu“ je to, že by nebol. Mayová na to cez svoju hovorkyňu včera odkázala, že brexit tak či onak bude.