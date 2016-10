Jemenský katalyzátor hrozí výbuchom

„Saudská Arábia začala vyšetrovať incident, ale nič podobné sa nedeje v prípade ruských a sýrskych vládnych miest, ktoré zámerne ubližujú civilistom,“ zmohol sa Kirby na pokus o odpoveď. Akosi pritom opomenul ruskú žiadosť, aj na pôde OSN, vyšetriť útok z 19. septembra na humanitárny konvoj OSN na ceste smrti Castello, ktorý znamenal „pozastavenie“ americko-ruských rokovaní o Sýrii. Po krátkom zaváhaní však americký diplomat prešiel do „protiútoku“.

„Situácia v Jemene je celkom iná. Húsiovia v poslednom čase zabíjajú saudskoarabských občanov raketami dodanými Iránom,“ tvrdil Kirby o jemenských povstalcoch zo šiítskeho hnutia Ansar Alláh (Stúpenci Alláha) dodávok amerických zbraní Rijádu. Len za minulý rok to bolo v hodnote 1,3 miliardy dolárov. Majú tak podiel na tisícoch obetí pokračujúcich ozbrojených útokov iniciovaných saudskoarabskými šejkami v Jemene. Oficiálne ich však o pomoc vlani na jar požiadal jemenský prezident Abd Rabbuh Mansúr Hádí s cieľom zastaviť postup vzbúrených Húsiov.

Podľa OSN si tamojšia občianska vojna doteraz vyžiadala viac ako 10-tisíc životov, z toho štyritisíc civilistov. Až tri milióny Jemenčanov museli opustiť svoje domovy. Podľa iných zdrojov obetí medzi civilným obyvateľstvom je niekoľkonásobne viac. V Jemene totiž neexistuje systém, ktorý by štatisticky podchytil skutočný počet obetí. V krajine, v ktorej 20 miliónov obyvateľov z celkových 26, trie biedu, nemá prístup k vode, jedlu či trpí masovou nezamestnanosťou. Jemen, čo do do počtu obyvateľov, je dnes najbiednejšou oblasťou na Zemi. Podľa viacerých médií práve tu spočíva možná hrozba, že občianska vojna sa stane katalyzátorom veľkého ozbrojeného požiaru, ktorý zasiahne celú oblasť Blízkeho východu.

Najnovšie sa to stalo aktuálnym po nedávnom dvojnásobnom americkom ostreľovaní jemenského územia ako „reakcie na útok proti vojenským plavidlám USA dislokovaným v Červenom mori“. Washington z neho obvinil Húsiov. Povstalcov, ktorí to však vzápätí kategoricky odmietli. Pravdou však je, že im ako odporcom politiky USA a Izraela pomáha šiítsky Irán, ako aj libanonský Hizballáh. Výsledkom je odolávanie tlaku arabskej koalície vedenej Rijádom, ale aj prenesenie činnosti do pohraničných provincií v Saudskej Arábii. Nie však priamo, ako tvrdil Kirby v utorok, ale cez šiítske plemená, nekompromisných odporcov wahabistického režimu v Rijáde.

Konflikt v Jemene sa čoraz viac podobá občianskej vojne v Sýrii, v ktorej, podľa nielen vojenských odborníkov, ďalšej eskalácii napätia bráni rozmiestnenie ruského raketového komplexu S-300 a stála prítomnosť ruských leteckých síl na základe pozvania Damasku. Napriek tomu existuje v Jemene v mnohom podobný vývoj ako v Sýrii.

„Už len snahou vonkajších síl využiť či už Moslimských bratov, ale aj otvorených teroristov z Al Kajdá na Arabskom polostrove, v záujme svojich cieľov,“ upozorňuje portál Imperianews. Zároveň pripomína doterajšiu skúsenosť, podľa ktorej teroristov možno len ťažko skrotiť. „Využili chaos a stali sa akousi treťou silou, ktorá si čoraz viac upevňuje pozície na juhu a východe Jemenu,“ dodáva portál. Potvrdzuje to o. i. skutočnosť, že miestna odnož teroristického hnutia Al Kajdá dnes bojuje nielen proti Húsiom, ale zároveň aj proti stúpencom prezidenta Hádího. O tom však vo Washingtone, ale aj v Londýne taktne mlčia.