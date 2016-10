Obama: Vo voľbách je v stávke samotná demokracia

Obama sa opäť pustil do ostrej kritiky jej republikánskeho súpera Donalda Trumpa. „Je to niekto, kto sa vyhráža, že uväzní svojho politického súpera. Alebo umlčí médiá. Kto víta ruské zasahovanie do nášho volebného procesu,“ zdôraznil prezident v prejave v Clevelande v štáte Ohio.

Ohio patrí k takzvaným kľúčovým štátom, v ktorých víťazstvo kandidáta bude znamenať jeho výrazné priblíženie sa aj k celkovému triumfu na úrovni USA.

"A teraz naznačuje, že v prípade, že sa jeho kampaň nerozvinie tak, ako si predstavuje, nie je to kvôli tomu, čo povedal, ale pretože voľby sú zmanipulované a že ide o podvod. Viete, v niektorých krajinách to tak funguje a sú to tyranie, ktoré utláčajú, "povedal Obama.

Podľa neho je okrem demokracie v stávke tiež život spoločnosti, tolerancia, zdvorilosť, úprimnosť, rovnosť a dobrá vôľa.

„Hlavným argumentom Donalda Trumpa je: ‚Čo môžete stratiť?‘. Odpoveď je: Všetko,“ povedal tiež Obama s poukazom na výrok magnáta, ktorý sa vzťahoval k údajnej biednej situácii černochov v americkej spoločnosti.

Obama kritizoval republikánske vedenie, Trump je jeho výsledkom

Barack Obama uviedol, že republikáni sa v priebehu roka viezli na vlne bláznivých konšpirácií a lží, čo vytvorilo živnú pôdu pre to, aby sa Donald Trump stal ich prezidentským kandidátom, uviedol americký politický server Politico.

Obamova kritika sa dotkla aj republikánov, ktorí nedávno oznámili, že Trumpa v novembrových voľbách nepodporia. Podľa prezidenta sa za ich rozhodnutím skrýva oportunizmus. Kritiku Obama namieril aj na pravicové médiá, ktoré podľa neho z veľkej časti môžu za šírenie konšpirácií, čím za súčasnú situáciu nesú nemalú zodpovednosť.

Obamov krok odráža stratégiu demokratickej prezidentskej kandidátky Hillary Clintonovej, ktorá sa pokúša Trumpa zdolať tým, že ho spája s republikánskym vedením. Podľa Clintonovej by každý republikán, ktorý Trumpa podporoval či verejne neoznámil, že ho nepodporí, mal spolu s ním zmiznúť z politiky.

Obamova kritika sa podľa serveru Politico týkala predovšetkým republikánov, ktorí oznámili, že Trumpa nepodporia po zverejnení videonahrávky z roku 2005, v ktorej Trump vulgárne opisoval svoje nevyberané správanie voči ženám. „Nemôžete čakať na osudný deň a potom povedať ‚dosť, to už by stačilo‘ a očakávať, že si zaslúžite úlohu vo vedení,“ vysvetlil Obama.

Trumpová kampaň sa hemžila kontroverznými tvrdeniami od samého začiatku, napísal Politico. Realitný magnát napríklad povedal, že by chcel zakázať moslimom vstup do krajiny, alebo že medzi mexickými migrantmi sú „vrahovia a násilníci“. „To asi úplne nestačilo na to, aby ho prestali podporovať. Bolo to teda podľa nich v poriadku?“ Opýtal sa prezident.

Obama tiež apeloval na Američanov samotných. Zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby ľudia prišli k voľbám. Tie majú podľa neho slúžiť na „potvrdenie demokracie“ a zároveň dokázať tým, ktorí svoju krajinu milujú, že majú možnosť sa zasadiť o jej budúcnosť.