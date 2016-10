V4 podľa Zemana plní svoje poslanie v EÚ

„Som rád, že náš postoj sa osvedčil a že ho teraz preberajú aj ďalšie krajiny, pretože o kvótach sa už takmer vôbec nehovorí, alebo sa považujú za prázdnu tému,“ vyhlásil Zeman. Pripomenul, že krajina V4 sa stavali proti povinnému prerozdeleniu žiadateľov o azyl v rámci EÚ.Zeman vyhlásil, že štvorka podporuje myšlienku EÚ, ktorá bude bližšie k občanom a bude menej byrokratická. „Brexit bol do istej miery spôsobený nefunkčnosťou EÚ a nedostatkom silného vedenia,“ dodal s odkazom na júnové referendum v Británii, v ktorom voliči rozhodli o odchode Spojeného kráľovstva z únie.

Český prezident sa tiež ohradil proti zahraničným politikom a tým úniovým krajinám, ktoré štáty V4 kritizujú. Ako príklad spomenul luxemburského ministra zahraničia Jeana Asselborna, ktorý opakovane kritizoval vládu maďarského premiéra Viktora Orbána.

Hovoril tiež o tom, že európsky blok, respektíve Európska komisia stráca dôveru veľkej časti európskych občanov, preto kritiku mieriacu z únie na niektoré politiky V4 nepovažuje za obraz EÚ. „Úplne nezdieľam názor, že by Visegrád bol sirotou v rámci EÚ. Nerobme zo seba niekoho, kto sa v EÚ hrbí,“ dodal.

Zeman a Kiska sa v pohľade na V4 nezhodujú

Pri piatkovom rokovaní sa Zeman zrejme nezhodol so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom na vonkajšom pohľade na V4. Podľa Kisku má V4 v zahraničí zlý obraz, preto odporučil nepoužívať skupinu ako štít pre vnútropolitické zámery. Zeman naopak v súvislosti s utečeneckou krízou vníma V4 ako múdrejšiu ako zvyšok EÚ.

Kiska pripustil, že štáty V4 majú rozdielne názory, hoci ich zjednocuje príslušnosť k jednotnej Európskej únii. „Rozdielne sú názory na to, ako silná by mala byť Európa, aká by mala byť úloha Európskej komisie,“ poznamenal slovenský prezident. Rozdiely ale podľa neho neprekážajú, pretože štáty V4 spolu musia hovoriť, musia sa vzájomne pochopiť a vysvetľovať svoje stanoviská.

Témou posledného rokovacieho dňa bola okrem iného aj energetická bezpečnosť. Zeman zdôraznil, že krajiny V4 zdieľajú v otázke energetickej bezpečnosti rovnaké záujmy, a ocenil pokračovanie projektu plynovodu Stork II, ktorý prepojí plynárenské sústavy Česka a Poľska.

Prezidenti sa podľa poľskej hlavy štátu Andrzeja Dudy zhodli na tom, že zamýšľané rozšírenie plynovodu Nord Stream, vedúcemu po dne Baltu z Ruska do Nemecka, nie je ekonomicky odôvodniteľné a ide o politickú záležitosť, uviedla spravodajská televízia TVN24.

Aj Kiska konštatoval, že všetci štátnici V4 vyjadrili nesúhlas s rozšírením plynovodu, pretože sa obávajú o budúcnosť Ukrajiny, keby sa projekt realizoval. Skupina V4 zároveň musí diverzifikovať svoje zdroje. „Nemôžeme byť závislí len na ruskom plyne,“ povedal Kiska.