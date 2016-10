Trump podozrieva Clintonovú, že bola pod vplyvom drog

Toto obvinenie prišlo krátko po tom, ako na deväť stúpol počet žien, ktoré Trumpa verejne obvinili zo sexuálneho obťažovania. Všetky tieto obvinenia Trump opäť rozhodne odmietol a ich autorky označil za klamárky.

Na predvolebnom zhromaždení v New Hampshire dnes Trump na adresu Clintonovej povedal, že pred ich poslednou debatou niečo užila a po nej sotva vládala nastúpiť do auta. Agentúra DPA súčasne poznamenala, že Trump nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali tieto jeho tvrdenia.

DPA pripomenula, že Trump počas predvolebnej kampane niekoľkokrát spochybnil Clintonovej zdravotný stav a schopnosť znášať všetky nároky vyplývajúce z prezidentskej funkcie. Dnes kritizoval dokonca aj jej vzhľad počas ich v poradí druhej spoločnej TV diskusie.

Trump dnes okrem toho spochybnil aj samotné voľby, keď vyhlásil, že „sú zmanipulované skorumpovanými médiami, ktoré šíria úplne falošné obvinenia a hrubé lži v snahe presadiť jej (Clintonovej) zvolenie“. Zopakoval, že podľa jeho názoru by Clintonová mala byť trestne stíhaná a byť vo väzení, ale „namiesto toho sa uchádza o funkciu prezidenta“.

Takéto spochybňovanie spravodlivosti volieb však vyvolalo ostrú kritiku, a to aj v tábore republikánov. Paul Ryan, predseda Snemovne reprezentantov, vyjadril presvedčenie, že americké štáty zorganizujú spravodlivé voľby.

Volebný štáb Clintonovej na margo Trumpových výrokov upozornil, že „účasť v politickom systéme, a najmä v hlasovaní, by mala byť podporovaná, nie zatracovaná len pre to, že sa kandidát bojí porážky“.

Posledná spoločná televízna debata Clintonovej s Trumpom sa uskutoční na budúcu stredu. Samotné voľby prezidenta USA sa uskutočnia 8. novembra.

Trumpa obvinila už deviata žena zo sexuálneho obťažovania

Zoznam žien, ktoré obvinili amerického republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa zo sexuálneho obťažovania, sa ďalej rozrástol. V sobotu sa prihlásila už deviata žena, ktorá povedala, že sa ju Trump pokúšal proti jej vôli pobozkať na ústa pri oslavách Dňa matiek vo svojom sídle na Floride. Informovala o tom agentúra AP.

Newyorský miliardár všetky podobné obvinenia vytrvalo odmieta a výpovede údajných obetí označuje za cielenú kampaň volebného štábu svoje súperky Hillary Clintonovej.

Zatiaľ poslednou údajnou obeťou Trumpovho neprístojného správaniy je Cathy Hellerová, ktorá opísala britskému denníku The Guardian udalosť, ktorá sa stala približne pred 20 rokmi v Trumpovom luxusnom sídle Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride.

Hellerová pri príchode na pohostenie pri príležitosti Dňa matiek podala Trumpovi vítajúcemu hosťov ruku, on ju ale vraj strhol k sebe a „štveral sa jej po perách“. Žena cúvla, pričom takmer stratila rovnováhu, a na poslednú chvíľu odvrátila hlavu. Miliardár ju tak nakoniec pobozkal len na kútik úst.

Hellerová povedala, že na podujatie prišla spolu so svojím manželom, deťmi a svokrom a svokrou a že ju Trumpove správanie „rozhorčilo a vyviedlo z miery“. Podľa denníka The Guardian podobný prípad opísali ešte dve ďalšie ženy.

Hovorca Trumpovej kampane Jason Miller výpoveď Hellerovej poprel a označil ju za „falošné obvinenia“.