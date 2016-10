Iracký premiér: Ofenzíva na Mósul sa začala

Dlho očakávaná ofenzíva zameraná na opätovné dobytie irackého mesta Mósul z rúk džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) sa začala, oznámil v noci na dnes v štátnej televízii iracký premiér Hajdar Abádí.

„Nadišla tá hodina a okamih veľkého víťazstva je blízko,“ vyhlásil Abádí, obklopený poprednými veliteľmi ozbrojených síl. „Oznamujem dnes začiatok operácie na oslobodenie provincie Ninive,“ citovala ho agentúra Reuters. Mósul je hlavným mestom uvedenej provincie.

Bitka o Mósul, druhé najväčšie iracké mesto ležiace na severe krajiny, bude podľa očakávaní trvať niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Sám Abádí pre televíziu CNN v septembri povedal, že armáda sa pripravuje „bojovať mnohé mesiace“.

Mósul je posledným mestským centrom, ktoré je stále pod kontrolou IS v Iraku po sérii vojenských operácií proti džihádistom, ktorí sa v roku 2014 rýchlo zmocnili veľkej časti územia krajiny. Bol tiež najväčším mestom v tzv. kalifáte, ktorý IS vtedy vyhlásil na obsadených územiach Iraku a Sýrie. Pred obsadením džihádistami mal Mósul viac ako dva milióny obyvateľov, odhaduje sa, že v súčasnosti v ňom zostáva asi milión ľudí.

Prípravy na ofenzívu v Mósule iracká armáda a jej spojenci spustili už pred istým časom. Spojenými štátmi vedená vojenská koalícia a iracké sily pritom útočia na ciele IS letecky už viac ako rok. V operačnom centre vytvorenom na koordináciu ofenzívy pôsobia desiatky amerických a britských poradcov, uviedla CNN.

Na ofenzíve sa má podieľať 30 000 príslušníkov rôznych ozbrojených síl, prevažne z irackej armády a kurdských jednotiek péšmarga. Pozemné operácie by mali viesť iracké sily za podpory spojeneckých náletov a poradcov.

„Sme hrdí na to, že stojíme pri vás v tejto historickej operácii,“ napísal vyslanec USA pre koalíciu bojujúci proti IS Brett McGurk na Twitteri po oznámení o začiatku ofenzívy. Podľa odhadov OSN by boje o Mósul mohli z domovov vyhnať viac ako milión ľudí, čo zhorší humanitárnu situáciu v Iraku. Pre utečencov už zriaďujú tábory.

Pred plánovanou operáciou iracké vzdušné sily v nedeľu ráno zhodili nad Mósulom „desaťtisíce“ letákov, v ktorých armáda civilné obyvateľstvo upozornila na blížiacu sa ofenzívu a ktoré obsahovali aj bezpečnostné pokyny. „Je čas na víťazstvo,“ písalo sa v nich.

Na strane IS sa objavili správy o rozrastajúcej sa sieti tunelov vedúcich von z mesta. Teroristická skupina tiež umožnila zraneným bojovníkom odchod z Mósulu a prepustila väzňov odsúdených za menej závažné činy. Militanti okrem toho podnikali opatrenia zamerané na zníženie účinnosti leteckých útokov.

Americkí armádni predstavitelia odhadujú, že v Mósule sa nachádza 3500 až 5000 bojovníkov IS. Stúpenci skupiny tvrdia, že ich je okolo 7000.

Okolo Mósulu v posledných dňoch vypukli opakovane zrážky a v nedeľu sa objavilo viacero známok, že ofenzíva je blízko. Išlo napríklad o nálet na jeden z hlavných mostov v meste.