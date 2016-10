Sobotka a Babiš vo voľbách do Senátu pohoreli

SITA , zah |

Jasným víťazom tohtoročných volieb do českého Senátu sa stali ľudovci. Hnutiu ANO ministra financií Andreja Babiša sa síce podarilo dostať do druhého kola najviac kandidátov, väčšinu z nich však voliči do Senátu neposlali.