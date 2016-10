Odvrátil sa od prezidenta. Zdolá ho?

Arnaud Montebourg je bývalý francúzsky minister hospodárstva, ktorý by sa chcel stať prezidentom.

Montebourg sa názorovo rozišiel s Hollandom v roku 2014, keď sa postavil proti reformám na podporu podnikateľského prostredia, pretože ich obsah považoval za nezlučiteľný s ľavicovými hodnotami. Pri obmene vlády sa vtedy rozlúčil s kreslom ministra hospodárstva.

Na politickom javisku pred prezidentskými voľbami sa 53-ročný Montebourg objavuje tretíkrát. Prvý raz koncom roku 2006 ako hovorca v kampani Ségolene Royalovej, vtedajšej družky a matky štyroch detí Hollanda, keď vyhrala socialistické primárky. Ako jej pravá ruka vyvolal rozruch, keď sa o ňom nelichotivo vyjadril.

"Royalová má jedinú chybu – svojho partnera,“ utrúsil Montebourg v televízii Canal+, lebo sa mu nepozdávali názory Hollanda na daňovú politiku. (Royalová stiahla hovorcu na mesiac z očí verejnosti, ale nakoniec si ho nechala vo volebnom štábe. Voľby na jar 2007 prehrala s pravicovým kandidátom Nicolasom Sarkozym.)

V ďalšom prípade už Montebourg figuroval ako záujemca o Elyzejský palác. Lenže pred voľbami, ktoré boli na jar 2012, nepochodil, lebo v primárkach socialistov skončil na treťom mieste so ziskom 17 percent hlasov. Prezidentskú nomináciu si vybojoval Hollande, ktorý po výhre nad Sarkozym poveril Montebourga riadením rezortu hospodárstva.

Teraz je Montebourg znovu kandidátom, ktorý sa v januári 2017 zúčastní na socialistických primárkach. Hollande sa musí rozhodnúť do decembra, keď je termín podania prihlášok; predpokladá sa, že napriek nízkej popularite v krajine sa pokúsi zase kandidovať.

V radoch socialistov sú síce aj ďalší záujemcovia, ale podľa nálad sympatizantov ľavice to skôr vyzerá na rozhodujúci duel medzi prezidentom a exministrom. „Montebourg by získal 52 percent hlasov, Hollande 48 percent,“ vyplynulo z ankety agentúry BVA ohľadom druhého kola primárok. "Som jediný, kto dokáže poraziť Hollanda,“ sebavedome reagoval Montebourg podľa novín Journal du Dimanche.

Montebourg, ktorý sa stal vo vláde zradcom Hollanda, je presvedčený, že toto označenie v skutočnosti patrí jeho predpokladanému súperovi. "Zradil ideály ľavice,“ vyhlásil o prezidentovi na jednom stretnutí so svojimi priaznivcami. Odkázal mu pritom, že by najlepšie prospel Francúzsku, keby sa už neuchádzal o druhý mandát.

"Kandidujem, pretože je pre mňa nemožné podporovať súčasného prezidenta. Z môjho pohľadu sú výsledky Hollandovho prezidentského účinkovania neubrániteľné,“ citovala ho agentúra AFP.

Stúpenci Montebourga tvrdia, že predstavuje jedinú záruku, že prezidentské volebné finále nebude bez ľavicového politika, čiže sa nestane duelom medzi nacionalistkou a kandidátom konzervatívcov, ktorým asi bude expremiér Alain Juppé alebo Sarkozy.

„Montebourg je naša obrana proti možnosti, že líderka krajnej pravice Marine Le Penová postúpi do druhého kola,“ upozornil podľa serveru Politico socialistický poslanec Laurent Baumel, ktorý sa tiež k Hollandovi obracia chrbtom. Zdá sa však, že je to len zbožné želanie, lebo zatiaľ všetky prieskumy naznačujú, že sa udeje to, čo si Baumel neželá vidieť.

Čisto hypoteticky, keby sa Montebourg stal prezidentom, presadzoval by ochranárske opatrenia pre francúzsku ekonomiku. Jedno z opatrení by nepochybne vyvolalo konflikt s Európskou komisiou. Montebourg totiž tvrdí, že by hodil za hlavu záväzky štátu, ktoré považuje za nevýhodné.

Takým je podľa neho napríklad finančná disciplína – ide o prísľub neprekročiť štátny rozpočtový deficit o tri percentá hrubého domáceho produktu. Je presvedčený, že je to úsporné opatrenie, ktoré bráni rozvoju domáceho hospodárstva.

Mimochodom, k EÚ má Montebourg vlažný či kritický vzťah. Únii dáva za vinu, že spôsobila v Európe krízu. Tvrdí, že sa hýbe dozadu, kým iné časti sveta napredujú.

Keby Montebourg prehral už v primárkach, vopred tvrdí, že by si z toho ťažkú hlavu nerobil: „Vrátim sa do môjho rodného Saône-et-Loire a budem obrábať záhradku,“ povedal pre stanicu France Info. Koncom tohto mesiaca oslávi 54 rokov. Minulý mesiac mala prvé narodeniny jeho dcérka Jeanne. Má ju s najnovšou partnerkou Auréliou Filippettiovou, ktorá s ním sedela vo vláde ako ministerka kultúry.