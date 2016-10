Nemecký diplomat: Sankcie zmierni len napĺňanie dohôd z Minska

Kancelárka Angela Merkelová vyzvala Rusko, aby skončilo príšernú situáciu v Sýrii. Čo môže urobiť EÚ a menovite Nemecko ohľadom mierového procesu?

Sme svedkami strašnej tragédie. Trvalý mier v Sýrii je možný len, ak všetky strany dohodnú spoľahlivé politické riešenie konfliktu. K eskalácii vojny prispeli mnohí, vidím však jasnú zodpovednosť sýrskeho režimu a jeho najbližšieho spojenca Ruska. Zbrane musia konečne natrvalo zmĺknuť.

Nevyhnutne potrebná pomoc sa musí dostať k ľuďom v obliehaných mestách. My Európania musíme hovoriť jedným hlasom a urobiť všetko pre to, aby táto katastrofa jednoducho nepokračovala. Nesmie sa stať, že režim staví len na vojenskú eskaláciu a tým znemožní akékoľvek politické riešenie



Slovenský premiér Robert Fico vyhlásil, že Ukrajina robí menej ako Rusko, čo sa týka napĺňania minských dohôd. Súhlasí Nemecko s takýmto hodnotením alebo nie? Čo je momentálne najväčším problémom pri uplatňovaní dohôd zo strany Ukrajiny a zo strany rebelov a Ruska?

Situácia zostáva komplikovaná. Ale 21. septembra bola po dlhých rokovaniach podpísaná rámcová dohoda o stiahnutí vojsk, ktorú teraz treba zrealizovať. Preto je dôležité, aby prechodné zastavenie bojov vyústilo do trvalo udržateľného prímeria.

Uľahčilo by to aj pokrok v politickom procese, napríklad v zhode na právnom základe lokálnych volieb a vstúpenia zvláštneho statusu do platnosti. Garancie však ani teraz neexistujú. Bez vôle všetkých strán dodržiavať dohody, ktoré raz boli stanovené, nie je možné dosiahnuť pokroky.

Aká bude pozícia Nemecka na tohtotýždňovom summite EÚ, čo sa týka ruských sankcií, očakávate, že zatiaľ budú zachované?

Počas najbližšieho summitu EÚ budeme hovoriť všeobecne o vzťahoch medzi Európskou úniou a Ruskom. Naše stanoviská týkajúce sa postupov Moskvy sú predsa zhodné. Ale Rusko zostáva naším susedom. Pri riešení medzinárodných konfliktov zohráva kľúčovú úlohu. Nepôjde len o otázku sankcií a my pracujeme na tom, aby sme sa nekoncentrovali výlučne na to.

Musíme sa oveľa viac zamýšľať nad tým, ako my, ako Európska únia, v ťažkej situácii, pozrite sa na krízy na Ukrajine a v Sýrii, aktívne usporiadame naše vzťahy s Ruskom. Okrem toho sme vždy jasne dávali najavo, že o čiastočnom zmiernení sankcií môžeme v EÚ hovoriť len a len vtedy, ak v minskom procese dôjde k jednoznačnému pokroku.

Od viacerých krajín únie, vrátane Slovenska či Rakúska, počujeme, že utečenecké kvóty sú mŕtve. A faktom je, že prerozdeľovanie utečencov je mimoriadne pomalé. Sú teda aj podľa Nemecka kvóty mŕtve alebo stále podporujete ich zavedenie do praxe?

Nie je tajomstvom, že v otázke, ako chceme byť v rámci EÚ v prípade migračnej a utečeneckej politiky solidárni, máme rozdielne stanoviská. Nemecko a mnoho ďalších členských krajín zastávajú názor, že k solidarite v Európe patrí aj spravodlivý mechanizmus prerozdelenia utečencov do členských krajín EÚ. Iné krajiny, medzi nimi aj Slovensko, sú zase proti takémuto mechanizmu. Je to ich právo.

Musíme však hovoriť o tom, ako má teda potom konkrétne vyzerať solidarita v tejto oblasti. Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie pracuje momentálne na celkom konkrétnych návrhoch; na tomto základe isto budeme môcť ďalej stavať.

Aj tu sa ukazuje, že Európa je vždy odkázaná na nachádzanie kompromisov. Ale takisto platí, že tým, ktorí utekajú pred násilím, terorom a vojnou, musíme v rámci európskeho právneho základu poskytnúť pomoc. K tomu sme nielen morálne, ale aj právne zaviazaní.

Britský štátny tajomník pre medzinárodný obchod Liam Fox povedal, že osud občanov EÚ je páka Londýna pri rokovaniach o brexite s EÚ. Čo bude a čo by mala EÚ urobiť, aby pri vyjednávaniach chránila svojich obyvateľov a záujmy únie?

Loptička je celkom jasne na strane Britov. Ďalší krok v rámci procesu musí prísť zo strany Veľkej Británie. Podľa článku 50 Zmluvy Európskej únie sa tento proces začína formálnym oznámením krajiny o svojom úmysle opustiť EÚ. Následne dohodne európska 27 spoločnú vyjednávaciu pozíciu.

V júni sme sa dohodli, že sa nebudú konať žiadne predbežné rokovania a že všetky dohody o budúcich vzťahoch s Britániou musia byť založené na rovnováhe medzi právami a povinnosťami. Je jasné, že štyri základné slobody, a k tým patrí samozrejme aj voľný pohyb pracovnej sily, sa nevyjednávajú. Zmluvy Európskej únie nesmieme v žiadnom prípade obchádzať, ani si nemôžeme vyberať len to, čo sa nám hodí.