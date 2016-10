Orbán: Neveríme v európsku ríšu riadenú z Bruselu

Maďarský základný zákon by v prípade schválenia tohto návrhu bol upravovaný už po siedmy raz. Orbán chce presadiť klauzulu, ktorou by ústava zakázala presídlenie mimoeurópskych cudzincov do Maďarska.

Podľa jeho slov sa „nová väčšina“ – 3,3 milióna Maďarov, ktorí v neplatnom referende 2. októbra odmietli bruselské prisťahovalecké kvóty – vyjadrila nielen k migračnej problematike, ale aj k ústavnej identite, teda k určeniu toho, s kým a ako Maďari chcú žiť spolu.

„Tí, ktoré si myslia, že nie sú potrebné národy alebo podľa ktorých je nutné prijímať migrantov a zástancovia zrušenia hraníc likvidácie jazykov a kultúry v Európe, spustili medzinárodnú akciu,“ povedal pred poslancami parlamentu maďarský premiér a dodal, že migračná kríza je iba príznakom. „Skutočnou otázkou je, či chceme Európu národov. V referende 98 percent Maďarov odpovedalo kladne,“ zdôraznil.

Na území Maďarska bude môcť podľa tohto návrhu žiť prisťahovalec iba na základe individuálneho posúdenia jeho žiadosti maďarskými orgánmi v zmysle zákonov schválených maďarským Národným zhromaždením.

Orbán chce ďalej zakomponovať do základného zákona ustanovenie, že ochrana identity Maďarov, ktorá je zakotvená v historickej ústave, je zásadnou povinnosťou štátu.