EÚ vyzvala Rusko a Damask, aby zastavili násilie v Aleppe

Novinárom to na okraj schôdzky ministrov zahraničia úniovej dvadsaťosmičky povedala šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová.

„Prioritou je záchrana ľudí v Aleppe,“ vyhlásila Mogheriniová. EÚ bude podľa nej v tejto veci čo najužšie spolupracovať s OSN. „Je to výzva na zastavenie konfliktu a predovšetkým k tomu, aby sa zabránilo ďalšiemu krviprelievaniu v Aleppe,“ doplnil ju šéf českej diplomacie Lubomír Zaorálek.

Krajiny EÚ zdôraznili, že pokračujúce násilie v Aleppe znamená nevídané utrpenie pre tisíce obyvateľov mesta. Asadov režim a jeho spojenci, predovšetkým Rusko, sa v ofenzíve podľa EÚ zjavne neprimerane a cielene sústredia na nemocnice, lekársky personál, školy a ďalšiu nutnú infraštruktúru. Pripomenuté je tiež používanie barelových a kazetových bômb i chemických zbraní, ktoré ďalej násobia civilné obete vrátane žien a detí, a ktoré „by mohlo byť pokladané za vojnový zločin“.

Podľa Zaorálka nie sú vylúčené sankcie voči tým, ktorí majú priamy podiel na súčasnú situáciu v meste. Zaorálek súdi, že únia by k takýmto sankciám mala pristúpiť, ak sa situácia do dvoch či troch týždňov nezmení a vyvražďovanie obyvateľstva by pokračovalo. V texte dokumentu o rokovaní ministrov však priamo konkrétny termín podľa českého ministra spomenutý nie je.

Únia by sankcie cielila na presne identifikované osoby zodpovedné za pokračujúce bombardovanie, napríklad na vojenských veliteľov. Opatrenia rozhodne nemajú za cieľ zhoršiť už aj tak zlú situáciu civilistov v krajine, vysvetlil Zaorálek.

Mogheriniová tiež oznámila, že Európska únia začne čo najskôr organizovať rozhovory s kľúčovými hráčmi regiónu, vrátane Iránu, Saudskej Arábie či Turecka, a so zástupcami sýrskej opozície, občianskej spoločnosti a menšín o usporiadaní krajiny po skončení konfliktu. V oblastiach ako budovanie štátu, obnova a snaha pomôcť zmierenie má podľa Mogheriniovej EÚ dlhodobo svoju „pridanú hodnotu“.

Tieto rozhovory majú podľa nej doplniť ostatné diplomatické iniciatívy smerujúce k upokojeniu v Sýrii ako sú zatiaľ neveľmi úspešné rozhovory vo švajčiarskom meste Laussanne. Ideálne by vraj mohli pomôcť nájsť spoločný východiskový bod na diskusiu pre rôzne sýrske skupiny.

Ďalších 37 mŕtvych pri náletoch v oblasti Aleppa

Skoro štyri desiatky mŕtvych si v pondelok vyžiadali nálety na sýrske Aleppo a jeho bezprostredné okolie. Medzi obeťami je 14-členná rodina, vrátane ôsmich malých detí. Oznámili to sýrske záchranárske a opozičné zdroje.

Prvých 14 civilných obetí prišlo o život pri náletoch na povstaleckú východnú časť Aleppa. Ako oznámila miestna dobrovoľnícka záchranárska organizácia, sú medzi obeťami dve šesťtýždňové dojčatá a šesť detí vo veku do ôsmich rokov.

Bombardovanie priamo v Aleppe bolo podľa zdravotníkov mimoriadne silné a spôsobilo ťažké materiálne škody. Záchranári, nazývaní biele prilby, identifikovali útočiace lietadla ako ruské. Rusko v sýrskej občianskej vojne podporuje režim prezidenta Bašára Asada.

V priebehu dňa sa terčom ďalšieho náletu stali tiež dediny západne od Aleppa, kde podľa organizácie sýrskych ochrancov ľudských práv (SOHR) zahynulo najmenej 23 osôb. Bilancia obetí v dedine Avajdžal, kde zrejme aj šlo hlavne o civilistov, sa ešte môže zvýšiť.

Podľa dnešnej bilancie SOHR od septembra, kedy boli boje o východné Aleppo v plnej miere obnovené, zahynulo vyše 440 civilistov vrátane 80 detí.