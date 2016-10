Vzťahy USA a Rusko? Situácia je drsná

Ako hodnotíte súčasnú úroveň vzťahov medzi Západom a USA a Ruskom? Mnohí pozorovatelia už hovoria, že nebola taká zlá od časov hlbokej studenej vojny a spomínajú ďalšiu eskaláciu.

Práve som sa vrátil z niekoľkodňovej návštevy Ruska. Situácia je veľmi zložitá. Smutné je, že sa musíme zaoberať udalosťami posledných niekoľkých rokov. Či je to Krym, alebo ďalšie tendencie, ako sú sankcie. A teraz najmä tým, čo sa stalo v Sýrii a zlyhaním pokusov o nájdenie fungujúceho prímeria. Toto nás posunulo ešte ďalej dozadu, čo sa týka vzťahov. Je to mimoriadne náročná situácia. Nedá sa to nijako inak opísať. Otázkou, samozrejme, je, čo by sa muselo stať, aby sa vzťahy zlepšili a či je to vôbec pravdepodobné.

Je to pravdepodobné?

V USA sme uprostred prezidentskej volebnej kampane. Vzťahy s Ruskom budú iné, keď vyhrá Hillary Clintonová, a iné, keď zvíťazí Donald Trump. Ale podstatné je, či stále existujú oblasti, na ktoré sa môžeme sústrediť, aby sme zmenili súčasnú konverzáciu. Nejde o to, aké sú naše vzťahy, ale o to, či chceme spolu riešiť problémy. Momentálne sa Washington a Moskva rozprávajú, akoby boli u manželského terapeuta. Stále sa pýtame, aké je naše manželstvo. Nemyslím si, že je to veľmi produktívny prístup. Mali by sme skúšať hľadať, či sú projekty, na ktorých stále môžeme spolupracovať. Neviem, či sa k tomu v najbližšej budúcnosti dopracujeme. Náš EastWest Inštitút však hľadá takéto projekty.

Už ste niečo našli?

Mnoho ľudí navrhuje spoluprácu v boji proti terorizmu.

Lenže v Sýrii sa Rusko a USA ani nevedia dohodnúť, kto je a kto nie je terorista.

Je to pravda. Obe krajiny však majú záujem bojovať s terorizmom. Takže možno sa budeme vedieť dohodnúť. Príkladom je boj proti pašovaniu drog. Aj tu platí, že Rusko aj USA chcú riešiť problémy z toho vyplývajúce. V EastWest Inštitúte robíme o tom konferencie na úrovni expertov. A celkom dobre to funguje. Lebo hľadáte niečo, čo vás spája. Dokonca sme mali na túto tému už aj úspešné stretnutie s Iráncami. Takže je možné takto spolupracovať. Chceme však tiež, aby sme na tom založili budovanie dôvery. Čo je dlhodobý proces. A naozaj nechcem v tejto chvíli nič prikrášľovať. Situácia je drsná.

Asi sa ani nedá nič prikrášľovať, keď americké tajné služby tvrdia, že Rusko sa pokúša ovplyvniť výsledok amerických volieb.

Na oboch stranách je to veľmi vážne. Už nepracujem pre vládu. Musím sa však domnievať, že to, čo počujeme, je realita.

Pracovali ste pre vládu, teda viete, ako to funguje. Prečo sme svedkami takého vážneho vyhlásenia o voľbách?

Tajné služby musia mať niečo k dispozícii, na základe čoho sa tak vyjadrili. Neviem však, čo to je. Keď som bol v Rusku, povedali mi, že americké vyhlásenia sú hanebné. Rusi sa pýtali, prečo to USA hovoria. Američania zase tvrdia, že to, čo Moskva robí, je príšerné. Nechcem v žiadnom prípade podceňovať súčasné dianie. Nie je to však spôsob, ako sa pohnúť dopredu. Asi sme sa však rozhodli, že momentálne budeme konať takto. Budeme sa však rozprávať len o veciach, ako sú hackerské útoky?

Určite by sme mali hľadať spoločnú reč v niektorých otázkach, ako ste povedali. Keď však hovoríme o ovplyvnení výsledku volieb, znie to mimoriadne vážne. Hoci najmä počas studenej vojny by sme našli podobné príklady.

Poznám v USA veľa ľudí, ktorí vedia veľmi veľa o Rusku. Čo sa deje, berú extrémne vážne.

Boli ste práve v Rusku, ako ste spomenuli. Čo vám tam okrem tvrdenia, že USA sa správajú hanebne, povedali? Na základe čoho Rusi tvrdia, že Amerika klame?

Je to dobrá otázka. Ale budete sa to musieť spýtať priamo ich. Keby som však trochu špekuloval, tak úroveň nedôvery je taká veľká, že Rusko pripisuje Amerike najrôznejšie veci. Podozrievanie zašlo tak ďaleko, že všetko, čo robí druhá strana, sa vníma ako zlé. Možno to robia aj USA. Ľudia na oboch stranách sú momentálne ochotní uveriť, že všetko je zlé, čo jedni či druhí povedia. Je to veľmi nebezpečná situácia. Lebo potom sa na všetko dívate cez túto optiku.

Hovorili ste o volebnej kampani. Myslíte si, že aj to je dôvod toho, čo sa deje? Že Rusko do istej miery testuje možnosti odchádzajúcej americkej vlády a celého systému?

Je to možné. Nie je tajomstvom, že si prezidenti Vladimir Putin a Barack Obama práve „nesadli“. Putin však určite nie je hlupák. S mnohými vecami kalkuluje, možno po voľbách uvidíme istú zmenu prístupu. Podľa mňa Putin nenechá zájsť veci priďaleko, nie je taký. Verím, že sa nemýlim.

Mnohí Ukrajinci by vám asi oponovali, že Putin nie je ochotný zájsť priďaleko.

Po anexii Krymu sa očakávalo, že to bude tak aj s Donbasom. Nedošlo k tomu. Prečo? Každý má vlastné vysvetlenie. Ja si myslím, že Putin vie byť aj opatrný. A to naznačuje, že by možno rád videl zlepšenie vzťahov.