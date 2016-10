V najnovšom prieskume vedie Clintonová o 12 percentuálnych bodov

Rodný dom Adolfa Hitlera v rakúskom Braunau am Inn prestavajú tak, že bude na nepoznanie. Vyplýva to z utorkového vyjadrenia rakúskeho ministra vnútra Wolfganga Sobotku, ktorý ešte v pondelok denník Die Presse informoval, že "Hitlerov dom bude strhnutý".

18.10.2016 10:34, aktualizované: 14:44

Každého, kto by sa pokúsil utiecť z Mosulu, radikáli z takzvaného Islamského štátu (IS) zastrelia. V rozhovore s britským denníkom The Guardian to povedal jeden z obyvateľov tohto severoirackého mesta. Mosul majú pod kontrolou teroristi z IS a od pondelka sa o mesto zvádzajú tvrdé boje.