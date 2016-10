Hitlerov rodný dom nezbúrajú, ale prerobia na nepoznanie

Dom bude kompletne prerobený tak, aby „nebol zvonku poznateľný“, citovala ho tlačová agentúra AP.

V „dome“ – veľkej trojposchodovej renesančnej stavbe – sa nachádza byt, v ktorom prišiel Hitler na svet.

Vládou vymenovaná komisia zvažovala budúcnosť už roky prázdneho domu, aby sa nestal pútnickým miestom ultrapravičiarov. Niektorí z nich sa vyjadrili, že jeho zničenie by vyvolalo dojem, že sa Rakúsko pokúša vymazať časť svojej minulosti.

Strhnutie domu by sa rovnalo „popretiu nacistickej minulosti Rakúska“, uviedol vedúci rakúsky historik Oliver Rathkolb, ktorý je tiež členom komisie.

Sobotka podľa agentúry DPA označil za sporné, či je možné kompletnú prestavbu a strhnutie domu označiť za to isté. Objasnil však, že o tom, ako bude výsledná stavba vyzerať, rozhodne architektonic­ká súťaž.

Sobotka a komisia uviedli, že novú budovu bude využívať nejaká charitatívna organizácia alebo verejný orgán. Expertná komisia upozornila, že dom by sa nemal zmeniť na múzeum, pretože by to iba posilnilo spojenie tohto miesta s Hitlerom.