Obama: Rusko musí svetové problémy riešiť, nie vyvolávať

„Považujeme Rusko za veľkú, dôležitú krajinu s armádou, ktorá je hneď po tej našej najsilnejšia. Rusko musí byť súčasťou riešenia svetových problémov, nie ich iniciátorom,“ konštatoval prezident. Upozornil, že Moskva namiesto toho svojím správaním „podkopáva medzinárodné normy a pravidlá“, okrem iného agresiou na Ukrajine.

Obama tiež využil príležitosť na útok na republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa za „lichôtky“, ktoré Rusku adresoval a ktoré sú podľa prezidenta v americkej politike bezpríkladné. Ešte viac je ale vraj Obama zaskočený spôsobom, akým republikánski politici Trumpovi pritakávajú.

Trump by mal tiež prestať s „nariekaním“ nad údajne zmanipulovanými prezidentskými voľbami, povedal Obama. Nikto podľa prezidenta nemôže vážne tvrdiť, že voľby v USA sú sfalšované. „Nikdy v živote som nevidel prezidentského kandidáta, ktorý diskredituje volebný proces ešte pred hlasovaním. Trump by mal prestať nariekať a mali by sa snažiť zaobstarať si nejaké hlasy,“ poznamenal šéf Bieleho domu.