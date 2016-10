Merkelovú pravdepodobne prvýkrát nepozvú na zjazd CSU

To, či Merkelovú pozvať, alebo nie, by CSU Horsta Seehofera nemusela vôbec riešiť, ak by medzi CSU a CDU neexistovali vážne rozpory v názore na utečeneckú politiku. Asi najvýraznejšie sa prejavujú v požiadavke CSU na stanovenie maximálnej ročnej hranice pre prijímanie utečencov vo výške 200 000, ktorú CDU odmieta.

Sesterské formácie CDU a CSU sú organizačne samostatné. V Spolkovom sneme však tradične tvoria jednu poslaneckú frakciu a presadzujú spoločné ciele.

V posledných týždňoch si k sebe obidve strany, ktoré otázka utečeneckej politiky rozdelila najviac za posledné roky, začali hľadať cestu späť a podľa Süddeutsche Zeitung majú obavu, že by účasť Merkelovej na zjazde CSU rýchlejšiemu zmierenia nepomohla.

„Svet sa nezmení, ak sa stranícky zjazd raz uskutoční bez predsedu druhej strany,“ nechala sa v utorok počuť šéfka poslancov CSU Gerda Hasselfeldtová. Ako poznamenáva bavorský denník, doba, keď Merkelová bežne dostávala pozvánka na zjazd CSU, už uplynula.