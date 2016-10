V Čiernej Hore opäť zvíťazil Djukanovič

Podľa vyhlásenia Ústrednej volebnej komisie na druhom mieste so ziskom 18 mandátov skončila opozičná koalícia Demokratický front (DF). Tretie miesto pripadlo zoskupeniu Ključ, ďalšej koalícii vystupujúcej proti Djukanovičovi, ktorá bude mať v parlamente deviatich poslancov. Zvyšné mandáty si medzi sebou rozdelí viacero menších strán a zoskupení.

Napriek tomu, že Djukanovičova DPS získala vo voľbách najviac hlasov, na to, aby mohla zostaviť vládu, potrebuje najmenej jedného koaličného partnera.

Djukanovič je s krátkymi prestávkami pri moci už 25 rokov, a to buď ako prezident, alebo predseda vlády. V roku 2006 doviedol svoju krajinu k úplnej nezávislosti po tom, ako v dôsledku rozpadu Juhoslávie patrila do štátneho zväzu so Srbskom.

Djukanovičovým cieľom je dosiahnuť členstvo Čiernej Hory v NATO a EÚ, zatiaľ čo väčšina opozičných strán je prorusky orientovaná.