Debata rivalov: Trump je Putinova bábka, Clintonová manipulátorka

Do amerických volieb zostávajú tri týždne, konať sa budú 8. novembra. Predvolebné prieskumy favorizujú Clintonovú.

Voľby, uznanie

Donald Trump v debate nepovedal, že automaticky uzná prípadnú porážku, chce tak urobiť až keď uvidí výsledky. Hillary Clintonová vyhlásila, že je jeho prístupom zhrozená.

„Poviem to, až to príde. Zatiaľ vás ponechám v napätí, či výsledky volieb prijmem,“ povedal realitný magnát. Uviedol tiež, že kampaň Clintonovej je dôkazom podvodných manipulácií a machinácií.

Clintonová na to reagovala tým, že Trumpa obvinila z toho, že zakaždým, keď prehrá, obviní ostatných z podvodov. Dodala, že neúspešní kandidáti v minulosti výsledky uznali, aj keď sa im nepáčili.

Trump by podľa Clintonovej nemal byť vôbec k voľbám pripustený. V posledných 40 rokoch je prvým kandidátom, ktorý nepredložil daňové priznanie, aby dosvedčil svoje charitatívne aktivity.

Putin, Rusko

Demokratka Hillary Clintonová vyhlásila, že Rusko sa snaží ovplyvniť voľby v Spojených štátoch a že ruský prezident Vladimír Putin by najradšej videl v Bielom dome bábku, čím odkázala na svojho rivala Donalda Trumpa. Republikánsky kandidát odmietol, že by bol Putinovou bábkou.

Trump tiež povedal, že nie je isté, že útoky hackerov na servery Demokratickej strany boli skutočne vedené z Ruska. Na to Clintonová odpovedala, že to dokladajú správy tajných služieb. Trump dodal, že odsudzuje akékoľvek zasahovanie do amerických volieb, a to od Ruska či akejkoľvek inej krajiny.

Obaja kandidáti sa počas diskusie o Rusku dostali prvýkrát počas nočnej debaty do vážnejšieho sporu, ich emócie a vzájomnej skákanie musel upokojiť moderátor.

Podľa Trumpa nemá Clintonová Putina rada, pretože ju v minulosti zakaždým prechytračil. Dodal, že ruského prezidenta nepozná, ale rád by s ním vychádzal.

Armáda, NATO

Spojené štáty podľa Trumpa nemajú na to, aby platili obranu krajín, ako sú Saudská Arábia či Nemecko. Títo spojenci, naopak, musia do americkej kasy prispievať, povedal republikánsky kandidát. Podľa Clintonovej hrozí, že Trump na kusy roztrhá alianciu, vďaka ktorej sa v Ázii darí brániť šíreniu jadrových zbraní.

„Japonsko, Nemecko, Južná Kórea, Saudská Arábia sú bohaté štáty. Prečo neplatia Spojeným štátom za obranu?“ spýtal sa Trump. Počas kampane opakovane vyhlásil, že v spojeneckých vzťahoch musí dôjsť k rovnováhe, pretože nie je možné, aby USA platili obranu ostatných.

Ekonomika, dane, práca

Rozsiahlym znížením daní chce Trump podporiť ekonomiku Spojených štátov, Clintonová zase prisľúbila veľký program pre tvorbu nových pracovných miest a podporu strednej triedy.

Veľký potenciál pre vznik pracovných pozícií vidí niekdajšej prvá dáma v sektore čistej a obnoviteľnej energie, čo navyše pomôže okrem hospodárstva aj životnému prostrediu. Chce tiež zdvihnúť minimálnu mzdu a zabezpečiť ženám za rovnakú prácu rovnaký plat, aký berú muži. Investovať chce aj do školstva.

Trump priestor pre oživenie ekonomiky vidí nielen v nižších daniach, ale aj v tom, že sa americkí spojenci budú podieľať na financovaní obrany.

Republikán chce ako prezident znovu vyjednať niektoré obchodné dohody. Ako príklad spomenul dohodu NAFTA (Severoamerická zóna voľného obchodu), ktorá bola podpísaná za niekdajšieho prezidenta Billa Clintona, manžela terajšej kandidátky. Zmluvu označil za vôbec najhoršiu a dodal, že kvôli nej prišla Amerika na úkor Mexika a ďalších krajín o množstvo pracovných miest.

Zbrane, potraty

Republikán Donald Trump by ako prezident vymenoval takých členov Najvyššieho súdu USA, ktorí by sa stavali kriticky voči potratom, respektíve by boli pre život, a ktorí by zaistili ochranu druhého dodatku americkej ústavy, teda právo vlastniť a nosiť zbraň.

Demokratka Hillary Clintonová tiež podporuje druhý dodatok, tvrdí ale, že rozumná regulácia strelných zbraní je nevyhnutná. Okrem iného spomenula nutnosť opraviť nedostatky pri nákupe zbraní cez internet. Trump následne povedal, že je hrdý, že ho v kampani podporila mocná Národnej asociácie majiteľov zbraní (NRA).

V otázke potratov Clintonová oznámila, že by vybrala také sudcov, ktorí by neboli proti doterajším pravidlám. Nechce tiež, aby súd zvrátil práva homosexuálov.

Plot, Mexiko

Demokratka Hillary Clintonová by ako prezidentka otvorila hranice, vyhlásil jej republikánsky sok Donald Trump. Clintonová obvinenia odmietla s tým, že je pre stráženie hranice a tiež pre obmedzené oplotenie niektorých skutočne potrebných úsekov na južnej hranici s Mexikom.

Trump je hlasným zástancom plotu na celom pomedzí s Mexikom. Počas kampane tiež opakovane vyhlásil, že prinúti Mexiko, aby Amerike výstavbu hraničného múru zaplatilo.

Trump tiež vyhlásil, že Clintonová chce udeliť amnestiu nelegálnym prisťahovalcom, na čo mu ona odpovedala, že nechce roztrhávať rodiny. Dodala, že Trumpov imigračný plán na nájdenie a vyhostenie všetkých prisťahovalcov bez dokladov si bude vyžadovať masívne nasadenie bezpečnostných zložiek.

Ona sama sa pritom chce zamerať na deportácie problémových a násilníckych osôb. Dodala, že zlegalizovanie tých prisťahovalcov, ktorí už v USA na čierno žijú a pracujú, prospeje americkému hospodárstvu.

Kampaň, sexuálne obťažovanie

Trump označil obvinenia zo sexuálneho obťažovania, ktorá proti nemu vznieslo niekoľko žien, za klamstvá a výmysly. Dodal, že za spomínanými ženami stojí jeho demokratická rivalka Hillary Clintonová. Tá vyhlásila, že Trump ženy, ktoré ho obvinili z nevhodného sexuálneho správania, napadol.

Trump si podľa niekdajšej prvej dámy USA myslí, že znevažovanie týchto žien mu pomôže. Realitný magnát vyhlásil, že príbehy údajných obetí jeho sexuálnych výpadov sa ukázali ako vymyslené. Dodal, že sa manželke Melanie za nič neospravedlnil, pretože tiež nič nevykonal, a že nikto iný nechová k ženám všeobecne taký rešpekt, ako on sám.

Trump tiež vyzval moderátora, aby sa venoval skôr afére súkromného e-mailu, ktorá Clintonová používala ako ministerka zahraničia. Tá odvetila, že keď má Trump niesť zodpovednosť, tak uhýba.

Trump tiež upozornil na sporné kontakty medzi nadáciou Clintonovcov a ministerstvom zahraničia. Clintonová obvinenia odmietla a uviedla, že žiadne dôkazy o možných finančných prevodoch z ministerstva neexistujú. Trump ďalej povedal, že nadácii prispela aj Saudská Arábia, ktorá má biedny prístup k homosexuálom i ženám.