Putin: Rusko je ochotné predĺžiť prestávku v náletoch na Aleppo

Prvou požiadavkou je podľa Hollanda „ukončenie bombardovania ruskými a sýrskymi lietadlami“. Hollande zároveň naznačil, že jeho osobným dojmom zo stretnutia s Putinom je, že prestávka v bojoch v Aleppe sa môže ešte predĺžiť.

„Nemôžem sa vcítiť do Putinovej kože, ale pochopil som, že pôjde cez ohlásených osem hodín,“ uviedol Hollande v noci nadnes po nočnom rokovaní. Merkelová označila rokovania o Sýrii za veľmi ťažké.

Rusko na štvrtok ohlásilo niekoľkohodinovú prestávku v bojoch v Aleppe, kde pod leteckým krytím ruských bombardérov útočí sýrska armáda. Prezident Putin v Berlíne pripustil, že tento čas sa môže predĺžiť.

„Informovali sme ich o našom zámere pokračovať s prestávkou v leteckých útokoch, pokiaľ to bude možné a s ohľadom na situáciu na sýrskom území,“ vyhlásil Putin po rokovaniach s nemeckými a francúzskymi partnermi. „Sme pripravení to takto ponechať tak dlho, pokým nebudú boje s povstaleckými útvarmi zakorenenými v Aleppe,“ dodal.

Prvá časť stretnutia najvyšších predstaviteľov Nemecka, Francúzska a Ruska v Berlíne sa konala aj za účasti ukrajinského prezidenta Petra Porošenka a témou bol konflikt na Ukrajine.

Merkelová, Hollande a Putin sa po odchode Porošenka v druhej časti rokovaní zamerali na Sýriu. Prerušenie bojov o sýrske mesto Aleppo, ktoré ohlásilo na štvrtok Rusko, potrvá podľa poslednej aktualizácie ruskej armády namiesto pôvodne plánovaných ôsmich až 11 hodín.

Prerušenie paľby označované ako „humanitárna prestávka“ by malo po novom trvať od 8.00 do 19.00 h miestneho času (7.00–18.00 h SELČ). Cieľom predĺženia o tri hodiny je poskytnúť zástupcom OSN a Červeného polmesiaca dostatok času na evakuáciu chorých a zranených ľudí z obliehaných častí Aleppa pod kontrolou povstalcov.

Asad: Prestávka v bojoch o Aleppo je iba prvý krok, aby mohli civilisti ujsť

Plánovaná prestávka v bojoch o Aleppo je iba prvý krok, aby mohli civilisti odísť, uviedol sýrsky prezident Bašár Asad v rozhovore, ktorý v Damasku poskytol švajčiarskej televízii SRF. V stredajšom rozhovore objasnil, že má v úmysle ďalej útočiť na mesto, kým tam nezlikviduje všetkých svojich nepriateľov, informovala tlačová agentúra DPA.

„Je to významný krok pre začiatok, ale nepostačuje to,“ zdôraznil Asad. Väčšina z civilistov by chcela z Aleppa ujsť, ale teroristi im bránia v odchode, dodal. „Musíme útočiť na teroristov, to je jasné,“ dodal. Hovoril o islamských extrémistov rovnako ako o bojovníkoch ozbrojenej opozície.