V Nemecku sa začal súd so 16-ročnou útočníčkou z IS

Na ľavici obžalovaných je aj dvadsaťročný Muhammad Hasan, ktorý zrejme o plánoch dievčaťa vedel. Safi S. si 26. februára na hlavnej stanici v Hannoveri všimla dvojica policajtov, ktorým prišlo zvláštne, že za nimi dievča chodí. Keď ju požiadali, aby sa legitimovala, vrazila znenazdania jednému z nich nôž do krku a vážne ho zranila. Druhý policajt dievča premohol a zatkol.

Pri pátraní po motíve vtedy pätnásťročnej Safi sa čoskoro prišlo na jej napojenie na tzv. Islamský štát. Dievča s marockými koreňmi podľa nemeckých médií pôvodne chcelo napadnúť odporcov koránu, neskôr si za terč Safi zvolila policajtov. Ešte večer pred útokom bola Safi cez internet v kontakte s istou Leylou zo Sýrie, ktorú prosila, aby mohla ďalší deň pristúpiť k činu. Leyla jej radila, aby sa pokúsila odviesť pozornosť policajtov a aby mu vzala zbraň, s ktorou by potom mohla strieľať na ďalších ľudí.

Útok Safi bol prvým v Nemecku, pri ktorom vyšetrovatelia v pozadí vidia príkaz IS. Ďalšie dva prišli v júli, keď dvojica teroristov zaútočila v bavorských mestách Ansbach a Würzburg. V oboch prípadoch si útoky vyžiadali niekoľko zranených. Kontakty na Islamský štát mal podľa všetkého aj nedávno zatknutý Sýrčan Jaber Bakr, ktorý pravdepodobne chystal útok na jedno z berlínskych letísk.

Pri vyšetrovaní radikalizácie Safi sa prišlo na to, že už ako sedemročná dievčina bola v kontakte s nemeckým salafistom Pierrom Vogelom. Začiatkom tohto roka sa Safia pokúsila dostať do Sýrie, aby sa tam pripojila k IS. Nedostala sa ďalej ako do Istanbulu, kde si ju vyzdvihla jej matka.

Keď sa obe vrátili do Nemecka, čakali už na nich policajti, ktorí Safi zabavili jej mobilný telefón. K prekladu arabsky písaného návodu k útoku nožom sa vyšetrovatelia dostali až v marci, teda až po jej násilnej akcii.

Spolu so Safi, ktorá je obžalovaná z pokusu o vraždu a z podpory teroristickej organizácie, stojí pred súdom v Celle v Dolnom Sasku tiež dvadsaťročný Nemec so sýrskymi koreňmi Muhammad Hasan, ktorý vraj o chystanom útoku vedel.

Prokuratúra ho vyšetruje aj pre možnú spojitosť s údajne plánovaným útokom na futbalový zápas Nemecka proti Holandsku v novembri 2015. Stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť krátko po teroristických útokoch z Paríža, bolo vtedy na poslednú chvíľu zrušené.