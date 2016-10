Iracký premiér: Vojaci postupujú k Mosulu rýchlejšie, než sa čakalo

„Sily postupujú k mestu oveľa rýchlejšie, než sme si mysleli, a oveľa rýchlejšie, než bolo v pláne tejto operácie,“ povedal Abádí prostredníctvom videokonferencie francúzskym predstaviteľom, ktorí v Paríži debatujú o budúcnosti Mosulu.

Schôdzku vo francúzskej metropole otvoril prezident François Hollande. Upozornil okrem iného na existenciu dôkazov, že islamskí bojovníci z irackého mesta utekajú do bašty IS v sýrskom meste Rakka. V tejto súvislosti zdôraznil, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby k tomu nedochádzalo.

Francúzsky prezident tiež zdôraznil význam dodržiavania ľudských práv a ochranu civilistov, ktorí v Mosule uviazli. Títo ľudia by podľa neho nemali byť zamenení za teroristov. K bitke je potrebné pristupovať opatrne a snažiť sa tiež poskytnúť nádej tým, ktorí pred bojmi utiekli a z islamistov majú strach, dodal.

Abádí vo svojom prejave sľúbil, že bude chrániť civilistov a rešpektovať ľudské práva rôznorodej populácie, ktorá v oblasti žije. Ako uviedol, vláda „poskytuje podporu vnútorným utečencom“ a otvára humanitárne koridory, ktorými môžu ľudia z Mosulu utekať. „Nedovolíme žiadne porušovanie ľudských práv,“ dodal iracký premiér. Zdôraznil, že bitku vedie Irak a nejde o zahraničnú inváziu. Boje však zo vzduchu podporujú lietadlá medzinárodnej koalície vedenej Spojenými štátmi.

Do bojov v okolí Mosulu sa vo štvrtok skoro ráno zapojili aj iracké špeciálne jednotky. Islamisti sa ich postup snažia zastaviť okrem iného samovražednými atentátmi. Len počas štvrtka jednotky pri svojom postupe na mesto Bartalla východne od Mosulu, ktoré je ovládané islamistami, odhalili najmenej štyri bomby umiestnené v automobiloch. Jedna z výbušnín explodovala po tom, čo automobil zasiahla strela z tanku. Či pri incidente niekto zahynul alebo sa zranil, nebolo známe.

Boje o Mosul vstúpili do štvrtého dňa, zúčastňujú sa ich iracké bezpečnostné sily a kurdskí pešmergovia. V meste je okolo 1,5 milióna ľudí a odhaduje sa, že IS tam má možno 5000 až 6000 svojich bojovníkov. Očakáva sa, že operácia bude trvať týždne, možno aj mesiace.