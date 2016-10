Škótska vláda zverejnila návrh zákona o novom referende o nezávislosti

Takýto plebiscit sa konal aj v roku 2014, vtedy ale 55 percent škótskych voličov hlasovalo proti nezávislosti. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová však hovorí o možnosti usporiadania nového referenda; situácia sa podľa nej totiž zásadne zmenila po júnovom rozhodnutí Britov o odchode z EÚ.

Zverejnenie návrhu zákona o referende je prvým krokom k možnému usporiadaniu nového ľudového hlasovania o škótskej nezávislosti. Po ukončení verejnej konzultácie by mohol o návrhu hlasovať škótsky regionálny parlament, kde majú tesnú väčšinu stúpenci nezávislosti. V prípade jeho schválenia bude Škótsko musieť požiadať britskú vládu, aby konanie plebiscitu povolila.

Samotná Sturgeonová ale tvrdí, že referendum bude vyhlásené len v prípade, ak budú ohrozené škótske národné záujmy. Podľa nej tento scenár nastane napríklad vtedy, ak Londýn odmietne snahy Škótska o to, aby mohlo zostať súčasťou jednotného európskeho trhu aj po odchode Británie z EÚ.

Návrh zákona počíta s tým, že by voliči mali odpovedať na rovnakú otázku ako pred dvoma rokmi („Malo by Škótsko byť nezávislou krajinou?“), čo však ešte nemusí byť definitívne. Možnosť hlasovať by opäť mali aj tínedžeri vo veku 16 a 17 rokov, ako aj občania EÚ bývajúci v Škótsku. Rovnako ako v prvom referende nebude stanovená minimálna účasť a o výsledku rozhodne jednoduchá väčšina zúčastnených voličov.

Verejná konzultácia k návrhu zákona bude prebiehať do 11. januára budúceho roku. Strany presadzujúce zotrvanie Škótska v Spojenom kráľovstve už avizovali, že budú zo všetkých síl bojovať proti konaniu druhého „polarizujúceho“ referenda.

V júnovom plebiscite až 62 percent Škótov – na rozdiel od väčšiny britských voličov – hlasovalo za zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ. K výraznejšiemu posilneniu tábora stúpencov škótskej nezávislosti napriek tomu nedošlo: tesná väčšina voličov stále podporuje zotrvanie v Británii. Ku konaniu nového referenda sú kvôli jeho neistému výsledku skeptickí aj viacerí predstavitelia Škótskej národnej strany (SNP), ktorú vedie premiérka Sturgeonová.