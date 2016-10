Orbán vyzdvihuje Merkelovej politiku v Európe

V rozhovore pre Passauer Neue Presse maďarský premiér uviedol, že Európa má za sebou veľmi ťažkých desať rokov, počas ktorých musela čeliť finančnej a utečeneckej kríze, ako aj konfliktu s Ruskom ohľadne Ukrajiny. „Bez Merkelovej by Európa nedala žiadne dobré odpovede, bez nej by bola Európa slabšia. Bez ohľadu na to, o čom momentálne vedieme politickú diskusiu, táto skutočnosť je neodškriepiteľná," nešetril chválou na adresu nemeckej kancelárky.

Avšak pokiaľ ide o utečeneckú krízu, Orbán trvá na svojom: „Vonkajšie hranice Európy musia chrániť príslušné štáty. Je to základ pre hnutie slobody v rámci Európy," doplnil Orbán.

„Maďarsko nerobí nič iné, ako to, že sa drží európskeho práva a dohôd. Ak by Grécko strážilo svoje hranice, nedošlo by k migračnej kríze,“ hádzal Orbán vinu za utečeneckú krízu na Grécko.