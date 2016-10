Donald Tusk čelí v Poľsku ďalším obvineniam

Podľa jeho slov ide o senzačný materiál, ktorého obsah vďaka Putinovi naznačuje iné poznatky o spomínanom leteckom nešťastí, než k akým dospeli vyšetrovatelia, ktorí sa prípadu paralelne venovali v Poľsku i v Rusku.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie videl popri nepriaznivých meteorologických podmienkach ako jednu z príčin zlyhanie poľskej posádky špeciálu, kým poľská vyšetrovacia komisia pod vedením expremiéra Jerzyho Millera netajila výhrady voči práci dispečerov letovej prevádzky na letisku v Smolensku.

Macierewicz síce hovorí o novom, doteraz utajenom zázname, ktorý v celom rozsahu nepoznal a ktorý by mali poznať aj občania, poľské médiá však upozorňujú, že je päť rokov dostupný na YouTube a navyše aj v archíve verejnoprávnej Poľskej televízie (TVP).

Nič to však nemení na tom, že poľský minister obrany, ktorý v čase pôsobenia v opozícii riadil špeciálnu vyšetrovaciu komisiu strany Právo a spravodlivosť (PiS) pre danú kauzu, obvinil expremiéra Tuska, že o obsahu rozhovorov s Putinom i vtedajším ruským ministrom pre mimoriadne situácie Sergejom Šojgu nikoho neinformoval.

Navyše v tom čase boli, ako to vyplýva údajne zo spravodajstva ruských médií, známe poznatky z najmenej jednej z čiernych skriniek havarovaného stroja, takže predstavy o priebehu osudných udalostí neboli účastníkom stretnutia úplne neznáme.

Tusk, ktorý údajne od Putina počul úplne inú verziu nešťastia, než akú prezentovala poľská vyšetrovacia komisia, podľa ministra neinformoval o poznatkoch ani tamojšiu prokuratúru, čím skomplikoval vyšetrovanie a hľadanie pravdy o havárii.

Pamätníci udalosti z radov novinárov však v tejto súvislosti pripomenuli množstvo prítomných osôb na stretnutí a spochybnili tak aj slová hovoriace o utajenom stretnutí Tusk-Putin. Informácie priniesli spravodajská televízia TVN24, internevé servery se.pl, Wprost.pl a tlačové agentúry MTI a PAP.

Vyšetrovacie správy z oboch krajín zhodne konštatovali, že lietadlo pri pristávaní v hustej hmle kolidovalo s jedným zo stromov a prevrátilo sa, aby napokon dopadlo na zem a vzplanulo.

Vtedajší ruský premiér Putin mal podľa Macierewicza na schôdzke v rozpore so spomínanými závermi informovať, že stroj tvrdo dopadol na zem a vzplanul a situácia bola dramatická aj preto, že by pri pokračovaní v lete bolo narazilo do továrne.

Ľudia, ktorí vraj záznam poznajú, však tvrdia, že o poznatkoch na ňom informuje Šojgu, pričom Tusk i Putin mlčia a počúvajú.

Poľský expremiér Donald Tusk, v súčasnosti predseda Európskej rady, pred otvorením dnešného summitu Európskej únie v Bruseli na margo spomínaných informácií krajanom-novinárom povedal, že slová ministra obrany považuje za mimoriadne škodlivé pre Poľsko.

„Každý vie, že na vtedajšom stretnutí boli poľské a ruské kamery, sprevádzalo nás mnoho ľudí,“ zaspomínal a dodal, že „toto už nie je ohováranie, ale príznaky akejsi veľmi vážnej politickej patológie“. Macierewiczove slová sú podľa jeho slov už za hranou jeho trpezlivosti. „Nie som mentálne pripravený na komentovanie krokov tohto človeka,“ konštatoval Tusk.

Haváriu prezidentského špeciálu pri Smolensku neprežil nikto z 96 osôb na palube, medzi ktorými bol aj vtedajší poľský prezidentský pár, množstvo osobností politického života a takmer celá generalita krajiny. Účastníci smerovali na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 70. výročia masakry v Katynskom lese.