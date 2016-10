Rakúsky policajt pozdravil vodiča Heil Hitler a dostal podmienku

Obžalovaný, ktorého trestné stíhanie sa začalo na základe hlásenia jeho službukonajúceho kolegu, mal pri kontrole motorového vozidla s maďarským evidenčným číslom na hraničnom priechode Hegyeshalom-Nickelsdorf neďaleko Bratislavy pozdraviť posádku slovami Heil Hitler.

Policajt síce argumentoval, že tieto slová nikdy nepoužil a že jeho kolega si ich zrejme zamenil s maďarským slangovým pozdravom szia, ktorý vraj často používa pri kontrole motoristov zo susednej krajiny, avšak prítomných tým nepresvedčil.

Platilo to o to viac, že jeho kolega trval na svojej výpovedi a navyše uviedol, že sa tri dni po ominóznej udalosti stretli v prítomnosti ďalšieho kolegu-svedka, pričom obžalovaný vtedy pozdrav nepoprel a ospravedlnil sa. Vyplýva to z informácií rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu ORF.

Aj keď o obžalovanom nie je známe nič, čo by naznačovalo jeho prepojenie s ultrapravicovou scénou, názor prokuratúry, v zmysle ktorého došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, si osvojil i súd v Eisenstadte.

Obžalovaný si vyžiadal čas na zváženie ďalšieho postupu, prokurátor sa k rozsudku nevyjadril, takže verdikt zatiaľ nie je právoplatný.