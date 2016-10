EÚ sa na poslednú chvíľu snaží zachrániť zmluvu CETA

Bez kývnutia z Valónska totiž nemôže so zmluvou súhlasiť belgická vláda, a zrušený by tak najskôr musel byť jej podpis plánovaný na summite EÚ-Kanada budúci štvrtok. Kanadský premiér Justin Trudeau už dal najavo, že bez istého uzatvorenia dohody do Bruselu cez oceán nezamieri.Na nočnej tlačovej konferencii po prvom rokovacom dni summitu bol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker opatrne optimistický. „Stále mám nádej, že sa v priebehu noci a ráno podarí dôjsť k dobrému výsledku,“ povedal novinárom.

Európska komisia sa snažila valónske námietky voči šesť rokov dohadovanej dohode rozptýliť návrhom určitých zmien v právne záväznej sprievodnej deklarácii, ktorú krajina EÚ potvrdí spoločne so samotnou zmluvou CETA. Vo štvrtok večer boli kvôli tomu narýchlo zvolaní veľvyslanci únijných krajín, ktorí s vecou nemali problém. O niečo neskôr však valónska regionálna vláda oznámila, že sa jej návrh nepáči, a rokovania tak pokračovali ďalej.

Prekážkou je tiež stále postoj Rumunska a Bulharska, ktorým síce CETA neprekáža, ale svoj podpis podmieňujú záväzkom Kanady, že pre ich občanov zruší víza ešte v roku 2017.

Summit EÚ odsúdil násilie v Aleppe, nevylučuje uvalenie sankcií

Európska únia ostro odsudzuje násilie na civilistoch, ktorého sa dopúšťa režim prezidenta Bašára Asada a jeho ruský spojenec v obliehanom sýrskom meste Aleppo, a žiada jeho okamžité zastavenie. Na nočnej tlačovej konferencii po prvom rokovacom dni októbrového summitu EÚ to novinárom povedal predseda úniových schôdzok Donald Tusk.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident François Hollande na vlastných konferenciách zdôraznili, že EÚ si pre prípad pokračujúceho násilia necháva otvorené všetky možnosti reakcie, vrátane sankcií. Záverečný dokument oproti pôvodnému návrhu ale cielené sankcie nespomína.

Strategickú debatu summitu o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom plánoval Tusk na október už pred niekoľkými mesiacmi. Žiadali ju napríklad Taliani, ktorí sa zasadzovali o zmäkčenie postupu, ktorý únia voči Moskve zaujala za ukrajinskej krízy.

Dianie v Aleppe ale náladu v únii zmenilo. Ako pripomenula nemecká kancelárka, bombardovanie mesta je podľa EÚ v rozpore s princípmi ľudskosti a je úplne neprijateľné. Únia preto musí zvažovať všetky dostupné opatrenia, vrátane sankcií, aby ho zastavila, hoci tieto úvahy neboli podľa Merkelovej v centre štvrtkovej debaty prezidentov a premiérov.

Záverečný dokument, ktorý vzišiel z rokovania šéfov štátov a vlád dvadsaťosmičky, oproti pôvodnému návrhu už neobsahuje zmienku o cielených sankciách, ale iba formuláciu, že EÚ zváži v prípade pokračovania súčasných masakrov všetky dostupné možnosti.

„Sústredili sme sa na otázku, čo pre nás vojna v Sýrii znamená. A dali sme jasne najavo, že urobíme, čo je potrebné, aby sme zabezpečili prístup humanitárnej pomoci k ľuďom, ktorí sú v Aleppe izolovaní a obkľúčení,“ vyhlásila Merkelová.

Predseda úniových schôdzok Tusk novinárom povedal, že v tejto široko poňatej debate lídri pripomenuli najrôznejšie ruské aktivity – od narušovania vzdušného priestoru cez dezinformačné kampane, kyberútoky a zasahovanie do politického procesu v únových krajinách až po prístup k vyšetrovaniu katastrofy letu MH17 nad Ukrajinou. „Z týchto príkladov je zrejmé, že ruskou stratégiou je oslabenie EÚ. Realitu hodnotíme triezvo a nemáme ilúzie. Naším cieľom nie je zvyšovanie napätia s Ruskom, jednoducho reagujeme na kroky, ktoré Rusko robí,“ vyhlásil Tusk.

Podľa kancelárky chce EÚ s Ruskom dobré vzťahy a otvorené komunikačné kanály, napriek tomu ale musí dať svoje postoje – špeciálne práve k Sýrii – jasne najavo. Merkelová svojich úniových partnerov tiež informovala o stredajších rozhovoroch s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Berlíne.

K hlasom volajúcim po ukončení bombardovania a doručenie humanitárnej pomoci civilistom do Aleppa sa pripojil tiež Hollande. Naďalej je podľa neho nutné nechať si otvorené všetky možnosti vrátane uvalenia sankcií na Rusko. Na rokovaní k tomu ale únie nepristúpila, uviedol prezident.